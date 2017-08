Kadavar zeigen Video zu neuer Single "Die Baby Die"

Das Berliner Stoner-Trio Kadavar veröffentlicht im September sein neues Album "Rough Times", mit "Die Baby Die" schickt es dem eine erste Single voraus. Das dazugehörige Video ist eine Bilder-Hommage an den eigenen Sound: Ein haariger Psychedelic-Overkill zum Schmunzeln.

Mit ihrer stolzen Haarpracht schweben die Bandmitglieder darin durch den Himmel. Es braucht nicht erst den am Wahnsinn kratzenden Blick von Schlagzeuger Christoph Bartelt, um zu verdeutlichen, dass es im neuen Kadavar-Video psychedelisch-surreal zugeht. Gitarre, Bass und Schlagzeug treiben sich in einem furiosen Riff gegenseitig voran. In den zugehörigen Bildern wirbelt Bartelt samt Schlagzeug um die eigene Achse, Sänger und Gitarrist Christoph Lindemann beschwört zu im Hintergründ züngelnden Flammen den Tod herauf und Bassist Simon Bouteloup versetzt sich mit dem eigenen Instrument in eine nicht enden wollende Trance.

Im weiteren Verlauf vervielfältigen sich die Musiker, zerlaufen in einem sich drehenden Kadavar-Mandala ineinander, stechen auf nicht näher erkennbare Schattengegner ein und kämmen sich auch mal hingebungsvoll die mit ihren Vollbärten eine Symbiose bildenden Haare. Hier geht es schließlich um Retro-Rock und einen mitreißenden Psychedelic-Ritt, um der ersten Singleauskopplung die Bilder zu spendieren, die einem beim puren Hören so oder so ähnlich ohnehin schon durch den Kopf spuken.

Neben dem vierten Studioalbum "Rough Times", welches am 29. September via Nuclear Blast erscheint, veröffentlichen Kadavar auch die neue Single auf Vinyl. Diese ist als Seven-Inch inklusive einer Coverversion des The Beatles-Songs "Helter Skelter" erhältlich.

Ab Oktober ist die Band außerdem auf ausgedehnter Deutschlandtour unterwegs. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Kadavar - "Die Baby Die"

VISIONS empfiehlt:

Kadavar

12.10. Essen - Zeche Carl

13.10. Hamburg - Markthalle

14.10. Leipzig - Conne Island

25.10. Monthey - Pont Rouge

26.10. Zürich - Dynamo

27.10. München - Backstage

28.10. Wien - Flex

29.10. Graz - PPC

05.11. Nürnberg - Hirsch

08.11. Hannover - Capitol

15.11. Köln - Bürgerhaus Stollwerck

16.11. Wiesbaden - Schlachthof

17.11. Stuttgart - LKA Longhorn

18.11. Berlin - Columbiahalle

20.12. Bremen - Tower

21.12. Mannheim - Alte Feuerwache

22.12. Münster - Sputnikhalle

27.12. Hamburg - Grünspan

28.12. Chemnitz - AJZ Talschock

29.12. Siegen - Vortex