VISIONS Premiere: Sweet Apple streamen Album "Sing The Night In Sorrow"

Morgen erscheint mit "Sing The Night In Sorrow" das dritte Album von Sweet Apple. Darauf verpackt die Supergroup um J Mascis schmunzelnde Nostalgie und schmachtende Schwermut in einnehmenden Power-Pop. Schon heute könnt ihr die komplette Platte bei uns im Stream hören.

Sieben Jahre liegt das Debüt von Sweet Apple mittlerweile zurück. Nach besagtem "Love And Desperation" und dem Nachfolger "The Golden Age Of Glitter" erscheint morgen "Sing The Night In Sorrow". Es ist das dritte Album der Supergroup um Dinosaur Jr.-Gitarren-Gniedler J Masics (hier an den Drums), die Cobra Verde-Mitglieder Tim Parnim und John Petkovic sowie Bassist Dave Sweetapple, der sonst bei Witch und Eerie die Saiten zupft.

Auf die Stimmung des Albums färbt vor allem ab, dass viele der Songs auf Tour mit den jeweils anderen Bands entstanden waren. So beschreibt Petkovic die Intentionen der zehn Songs auf "Sing The Night In Sorrow" wie folgt: "Wir alle haben ein Auge für Verlassenes und zum Sterben Zurückgelassenes, egal ob verfallene Städte in New England oder ausgebrannte Gebäude in Cleveland. Ich denke, das reflektieren wir auch auf dem Album. 'Sing The Night In Sorrow' kommt von diesem Ort: einem zum Sterben zurückgelassenen Amerika, das durch die Gegenwart schwebt, wie ein Geist."

Auch die Distanz zwischen den einzelnen Wohnorten der Bandmitglieder findet sich in den Songs des Albums wieder, wie Bassist Sweetapple erklärt: "Eine andere Sache, die Sweet Apple eigen macht, ist die Tatsache, dass wir so verstreut im Land leben, dass wir uns normalerweise irgendwo treffen und das Voneinander-Abschied-nehmen und Nach-Hause-zurückkehren als wiederkehrendes Thema Einzug in manche Songs gehalten hat." Damit meint er Songs wie das melancholisch-bezaubernde "A Girl And A Gun", die sich als roter Faden durch die Tracklist ziehen und an ebenfalls ruhigeren Titeln wie "Summer's Gone" und "Crying In The Clouds" wieder anknüpfen.

"Sing The Night In Sorrow" erscheint am morgigen Freitag via Plastic Head/Soulfood.

Album-Stream: Sweet Apple - "Sing The Night In Sorrow"