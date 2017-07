Oozing Wound spielen Thrash-Metal-Cover von "Dammit"

"Dammit" ist in seiner ursprünglichen Version einer der beliebtesten Songs von Blink-182 - aber nur so lange, bis sich die Chicagoer Oozing Wound an ihr vergreifen: Sie verwandelten die roh-scheppernde Pop-Punk-Hymne in eine wilde Thrash-Metal-Attacke.

Ein bisschen Hass zum Frühstück: Wenn Oozing Wound aus Chicago sich an Blink-182s "Dammit" vergreifen, bleibt nicht mehr viel von den rohen Pop-Punk-Gitarren des Originals übrig. Stattdessen interpretierte die Band den Song für A.V. Undercover mit viel Härte, tosendem Schlagzeug und wilden Trash-Metal-Attacken. Das hektisch-vertrackte Cover kommt so auf eine Länge von über fünf Minuten, ist also doppelt so lang wie die ursprüngliche Version.

In einem begleitenden Interview verriet das Trio, dass es den Song dabei nicht einmal möge. "Wir haben ihn nur gecovert, um keinen der anderen zu versauen." Das Cover und das kurze Gespräch mit der Band seht ihr unten. "Dammit" war ursprünglich 1997 auf Blink-182s zweitem Album "Dude Ranch" erschienen.

Video: Oozing Wound - "Dammit" (Blink-182-Cover)

Video: Oozing Wound mögen "Dammit" nicht