VISIONS Premiere: All Them Witches zeigen Video zu "Bulls"

Die Psychedelic-Stoner-Rocker All Them Witches bauen im Video zu "Bulls" eine verstörende Videocollage der Gedanken eines aufgewühlten Protagonisten. Der Track liefert den verrauscht-fuzzigen Soundtrack dazu.

All Them Witches-Schlagzeuger Robby Staebler hat bei dem Video Regie geführt. Es zeigt zum Tempo des Songs geschnittene Videosequenzen, die durch das Spiel mit Unschärfe und intensiven Farbmanipulationen wie die nicht mehr ganz der Realität entsprechenden Erinnerungen des Protagonisten wirken, der sich in hektischen Nahaufnahmen schmerzverzerrt an den Kopf greift, als würden ihn düstere Dämonen plagen. Viele dieser Bilder stammen aus der Welt der Tiere und Pflanzen: Staebler kontrastiert Aufnahmen von schönen Blumen und Blüten mit denen von Würmern, Insekten, mikroskopischen Aufzeichnungen von außerirdisch anmutenden Polypen und Bakterien sowie den titelgebenden Stiere.

Dazu sehen wir die einzelnen Bandmitglieder bei der Performance in einem Bunker oder Kellerraum. All Them Witches' dynamischer Mix aus Stoner, Psychedelic und Bluesrock gibt das Tempo für das Video an. Der Track von ihrem aktuellen Album "Sleeping Through The War" beginnt schleppend und atmosphärisch ruhig, für den Refrain treten die Musiker aber auf die Verzerrer-Pedale und lassen die Crashbecken scheppern. Nach einem stillen Zwischenspiel mit Glockenklängen nimmt "Bulls" richtig Fahrt auf, das treibende Tempo lässt die dazu passend geschnittenen Clips ineinander verschmilzen.

"Sleeping Through The War" war im Februar via New West erschienen. Vor der Veröffentlichung ihres Album hatten All Them Witches ein Stop-Motion-Video zur Single "Bruce Lee" gezeigt. Ab September kommt die Band für einige Shows auch nach Deutschland. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: All Them Witches - "Bulls"

Live: All Them Witches

18.09. Berlin - Heimathafen

19.09. München - Backstage

22.09. Hamburg - Reeperbahnfestival

11.10. Köln - Gloria

12.10. Frankfurt/Main - Das Bett