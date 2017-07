VISIONS empfiehlt: Telepathy kommen auf Tour

Mit ihrem aktuellen Album "Tempest" beweisen Telepathy ihr Händchen für stürmischen, atmosphärischen Post-Metal. Im September kommen die Briten auf von VISIONS präsentierte Tour nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz.

"Es geht um einen Mann, der nach dem Sturm des Jahrhunderts aufwacht. Irgendwie ist er der Verheerung entkommen. Von der Welt, wie er sie kennt, ist nichts mehr übrig." So beschrieb Bassist Teddy-James Driscoll in VISIONS Nr. 289 seine Inspiration für "Tempest". "Seine Begleiter trägt er in sich: Wut, Verzweiflung und ein Gefühl der Isolation." Diese Begriffe umschreiben das Gefühl, das das neue Album von Telepathy herüberbringen soll: Postapokalyptische Zustände, körperliche Erfahrungen mit den Mächten der Natur und eine alles durchdringende Kälte.

Mithilfe der Musik wecken die Engländer eben jene Bilder: Von atmosphärischen Post-Rock-Gitarren bis zu krachenden Sludge-Metal-Breaks spannt die Band einen epischen Bogen und erzählt dabei eine ganz eigene Geschichte - ganz visuell auch in ihrem Video zu "Smoke From Distant Fires".

Wer das live erleben will, hat im September die Chance dazu. Das Quartett kommt auf seiner von VISIONS präsentierten Tour nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Karten gibt es bald im Vorverkauf bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Telepathy

12.09. Wien - Viper Room

13.09. Dresden - Barenzwinger

14.09. Würzburg - Immerhin

15.09. Berlin - Swamp Fest

16.09. Braunschweig - Nexus

19.09. Köln - AZ Köln

20.09. Hamburg - Hafenklang

21.09. Siegen - Klub Vortex

22.09. Olten - Coq d'Or

23.09. Winterthur - Gaswerk