The Bronx kündigen neues Album an

Die Hardcore-Rüpel aus Los Angeles melden sich zurück: Via Facebook stellten The Bronx ihr neue Album "V" in Aussicht. Es soll schon "bald" erscheinen.

Offenbar stehen die Chancen gut, dass The Bronx noch dieses Jahr ein neues Album veröffentlichen: Nachdem Frontmann Matt Caughthran schon im März ein vielversprechendes Update aus dem Studio gegeben hatte, stellten die Hardcore-Rüpel den Nachfolger zu "The Bronx (IV)" nun via Facebook in Aussicht. Die Band teilte ein Foto, das Caughtran in einem Publikum stehend zeigt. Es stellt womöglich das Cover dar.

Ein Veröffentlichungsdatum für das neue Album gibt es noch nicht, die Platte soll laut Band unter dem Titel "V" aber "bald" erscheinen. Der Vorgänger "IV" war 2013 herausgekommen.

Facebook-Post: The Bronx kündigen neues Album "V" an