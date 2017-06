Foo Fighters kündigen neues Album "Concrete And Gold" an

Die Foo Fighters lassen die Katze aus dem Sack: Ihr neues Album "Concrete And Gold" erscheint bereits im Herbst. Dave Grohl veröffentlichte auf der Webseite der Band zudem einen Brief an die Fans.

Schon am 15. September werden die Foo Fighters ihr neuntes Album "Concrete And Gold" bei Sony veröffentlichen. Das Album, das man bereits vorbestellen kann, enthält laut der Tracklist dabei nicht nur den kürzlich mit einem schrägen Video veröffentlichten Song "Run", sondern auch die bereits live vorgestellten "The Sky Is A Neighborhood" und "La Dee Da".

Auf der offiziellen Webseite der Band wandte sich Frontmann Dave Grohl in einem Brief an die Fans. "Erinnert ihr euch an diese 'Pause', die wir einlegen wollten? Nun ja... wir haben gelogen. Die vergangenen sechs Monate haben wir im Geheimen ein gigantisches neues Foo-Fighters-Album mit unserem Freund/Genie/Mastermind Greg Kurstin gemacht, das zweifellos Stereoanlagen von hier bis Fukuoka zerschießen wird." Kurstin hatte bereits mit Künstlern wie Beck, The Shins und Tegan and Sara gearbeitet, aber auch mit Popstars wie Adele und Lily Allen.

Grohl schrieb weiterhin, die Platte habe "mehr unerwartete Twists und Wendungen als eine Senatsanhörung". Seine Band wollte demnach "das Foo-Fighters-Album mit dem fettesten Sound aller Zeiten machen. Eine gigantische Rock-Platte, aber mit einem Greg-Kurstin-esken Feeling für Melodie und Arrangement... eine Motörhead-Version von 'Sgt. Pepper'... oder so etwas in der Art."

Parallel zum Album kündigte die Band auch eine umfangreiche US-Tour an, zumAuftakt wird die Band am 7. Oktober ein riesiges, Cal Jam 17 getauftes Ein-Tages-Festival im kalifornischen San Bernadino anführen, bei dem auch die Queens Of The Stone Age, Liam Gallagher, The Kills, Royal Blood, Japandroids und viele weitere Auftreten werden.

In Europa sind die Foo Fighters in diesem Jahr nur im Zuge ausgewählter Festival-Auftritte und Headliner-Shows zu sehen, in Deutschland spielen sie nur beim Lollapalooza Festival nahe Berlin.

Ihr aktuelles Album "Sonic Highways" war 2014 erschienen, die aktuelle EP "Saint Cecilia" kam 2015 heraus.

Cover & Tracklist: Foo Fighters - "Concrete And Gold"

01. "T-Shirt"

02. "Run"

03. "Make It Right"

04. "The Sky Is A Neighborhood"

05. "La Dee Da"

06. "Dirty Water"

07. "Arrows"

08. "Happy Ever After (Zero Hour)"

09. "Sunday Rain"

10. "The Line"

11. "Concrete And Gold"

Live: Foo Fighters

25.06. Gdynia - Open'er Festival

26.06. Budapest - Budapest Arena

27.06. Prag - O2 Arena

30.06. Roskilde - Roskilde-Festival

02.07. Werchter - Rock Werchter-Festival

03.07. Paris - AccorHotels Arena

06.07. Madrid - Mad Cool Festival

07.07. Algés - NOS Alive Festival

10.09. Hoppegarten - Lollapalooza Festival