Kreator stellen Slasher-Video zu "Pleasure To Kill" vor

31 Jahre nachdem die Essener Thrash-Metal-Ikonen Kreator das Album "Pleasure To Kill" veröffentlichten, gibt es jetzt im Zuge der Wiederveröffentlichung ein Video zum Titelsong - ein Mini-Slasher-Movie im Stil der 80er.

Gerade erst überzeugten Kreator mit ihrem neuen, mächtigen Album "Gods Of Violence", mit dem sie es erstmals an die Spitze der deutschen Charts schafften. Kurz danach haben sie ihre Albumklassiker aus den 80ern mit allerhand Bonus-Material neu veröffentlicht: "Endless Pain" (1985), "Pleasure To Kill" (1986), "Terrible Certainty" (1987) und "Extreme Aggression" (1989).

Jetzt bekommt der Titeltrack von "Pleasure To Kill" ein Video. In dem Kurzfilm der Regisseure Dariusz und Rafal Szermanowicz sehen wir einen Kettensägen-Killer mit Hockeymaske, der in einer Industrieruine einer jungen Frau folgt, um sie wenig später zu ermorden - so weit, so simpel ist das klassische Slasher-Sujet umgesetzt. Dazwischen gibt es Ausschnitte von Auftritten der noch jungen Band.

Video: Kreator - "Pleasure To Kill"