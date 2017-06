Queens Of The Stone Age zeigen bizarren Video-Teaser

Höchstwahrscheinlich gibt es in Kürze ein neues Album der Queens Of The Stone Age. Die geben sich derweil so mysteriös wie möglich und teasern weiter - aktuell mit einem etwas bizarren Clip.

Schwarz/Weiß bis monochrom sehen wir Josh Homme und Troy van Leeuwen im Studio. Die Kamera zeigt einen (Song-)Text, jemanden, der Geige spielt, Gitarren. Darunter liegen quietschende Elektro-Sounds und eine sonore Stimme wiederholt die Worte "gold" und "mine".

Was das soll, weiß man nicht. Vielleicht ist "Goldmine" ja der Titel des kommenden Albums der Queens Of The Stone Age. Wir werden es sicherlich bald erfahren.

Erst gestern berichteten wir darüber, dass es eine Entwicklung auf der Website der Band gibt - und Radio-DJ Chris Payne offensichtlich Neues von den Queens gehört hat.

Video: Queens Of The Stone Age