VISIONS Herzensfestival: Wir berichten live vom Maifeld Derby

Am kommenden Wochenende steigt das siebte Maifeld Derby in Mannheim. Wir sind für euch mit einem Stand vor Ort - und berichten live vom Festival.

Im vergangenen Jahr waren wir in kleinem Team erstmals beim Maifeld Derby zu Gast - und haben uns sofort in das Festival verliebt. Nicht nur das bärenstarke Line-up des Jahres 2016 um Bands wie Explosions In The Sky, Dinosaur Jr., Okta Logue und Algiers begeisterte uns, auch die entspannte Atmosphäre auf dem Gelände machte das Wochenende zu einem wahren Sommerhighlight.

Für die bevorstehende siebte Ausgabe konnten die Veranstalter erneut namhafte Bands und vielversprechende Geheimtipps verpflichten: Zu Slowdive, Primal Scream und Spoon gesellen sich Acts wie die Neo-Blueserin Gemma Ray und die Psychrocker Temples, Anneli Ben alias Alaska und Holygram.

Ab Freitag findet ihr uns am Reitstadion Richtung Parcours d'Amour an unserem VISIONS-Stand vor Ort. Wir haben exklusive Abo-Aktionen und Festivalbags mit einer VISIONS-Ausgabe, einer Kostprobe des Veganz Superfood-Mix, einem Gizeh-Paket und mehr für euch vorbereitet. Außerdem verschenken wir Ausgaben unseres Schwestermagazins MINT, kommt also gerne vorbei.

Außerdem berichten wir auf Facebook, Twitter und Instagram auch den ganzen Tag vom Festival, liefern euch Eindrücke und die aktuellsten Infos rund um das Maifeld Derby. Schaut bei uns rein!

Die letzten Kombi- sowie Tagestickets für das Maifeld Derby gibt es direkt beim Festival.

Instagram-Posts: VISIONS beim Maifeld Derby 2017

VISIONS Herzensfestival:

Maifeld Derby

16.-18.06. Mannheim - Maimarktgelände