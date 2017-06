Mogwai zeigen eindrucksvolles Zeitlupen-Video zu "Coolverine"

Foto: Screenshot youtube.com/watch?v=8ZocDT3TmAE

Mit einem atemberaubenden Slow-Motion-Clip haben Mogwai ihrer neuen Single "Coolverine" das passende visuelle Gegenstück hinzugefügt.

Es beginnt mit einem Mann auf der Brüstung eines Hochhausdachs. Seine Schuhe wirbeln kleine Staubwolken auf, die sich gemeinsam mit der hallenden Gitarre im Intro des Songs in die Höhe schrauben. In hypnotischer Zeitlupe steigen daraufhin Menschen, Schrotteile und Wassertropfen in die Höhe, während zwei Monde über den Wolkenkratzer-Skeletten einer Stadt hängen. Das in Schwarz-Weiß gehaltene Video ergänzt sich mit den Klangschichten des Songs zu einem Kurzfilm, der ähnlich wie die Musik der Schotten zu Interpretationen in alle nur denkbaren Richtungen einlädt.

Veröffentlicht hatten Mogwai die Single "Coolverine" bereits vergangenen Monat. Der Song ist der erste Vorbote des am 1. September erscheinenden Albums "Every Country's Sun". Vergangene Woche spielten die Post-Rocker das Album bereits in voller Länge live beim Primavera Sound Festival. Im Oktober und November kommen die Soundtüftler dann auch für mehrere Konzerte nach Deutschland. Tickets sind bei Eventim erhältlich.

Video: Mogwai - "Coolverine"

VISIONS empfiehlt:

Mogwai

14.10. Berlin - Columbiahalle

16.10. Hamburg - Docks

17.10. Köln - E-Werk

02.11. Leipzig - Täubchenthal

03.11. München - Backstage