VISIONS Premiere: Camorra (Far, Jawbox) veröffentlichen Lyric-Video zu "Roosevelt Champion III"

Bei Camorra arbeiten Far-Sänger Jonah Matranga und Jawbox-Mitglied J. Robbins zusammen. Mit dem Video zu "Roosevelt Champion III" hat ihre Band nun einen ersten Song aus ihrer kommenden EP "Mourning, Resistance, Celebration" ausgekoppelt.

Durch die Arbeit am Album eines gemeinsamen Bekannten kamen Far-Sänger Jonah Matranga und Jawbox-Mitglied J. Robbins in Kontakt. Nachdem sie sich Jawbox-Kollege Zach Barocas mit ins Boot geholt hatten, entstanden die fünf Songs des Trios in nur zwei Sessions, denen nur wenige unfertige Songskizzen zugrunde lagen.

Der Sound von Camorras erster Vorabsingle überrascht mit dominant-perkussivem Schlagzeug und dem Post-Hardcore entlehnten Gitarren. Diese lassen trotz ihres vollen Sounds dem eindringlichen Gesang Raum zu wirken. Inhaltlich befasst sich der Song mit dem Suizid des 43-jährigen Roosevelt Champion III aus Greensboro, Georgia und hinterfragt mit Zeilen wie "Roosevelt Champion what happened to you?/Tell me everything" dessen Beweggründe und Geschichte.

Die EP "Mourning, Resistance, Celebration" erscheint am 14. Juli digital und als Ten-Inch auf Vinyl. Auf der Seite des Labels Arctic Rodeo kann man die Platte bereits ab heute vorbestellen.

Video: Camorra - "Roosevelt Champion III"