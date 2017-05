Able Baker Fox kündigen neues Album "Visions" an, streamen ersten Song "Drift"

2008 war "Voices", das erste Album von Able Baker Fox erschienen. Jetzt hat die Emoband ein neues Album angekündigt. "Visions" erscheint im Spätsommer dieses Jahres. Zum Song "Drift" gibt es eine Art Lyric-Video, das wir in einer VISIONS Premiere zeigen.

Able Baker Fox bestehen aus Mitgliedern der Emobands Small Brown Bike, The Great Sea Serpents und The Casket Lottery. 2007 hatten sie sich eher zufällig zusammengefunden, innerhalb kurzer Zeit elf Songs geschrieben, aufgenommen und schließlich unter dem Namen "Voices" veröffentlicht. Das war 2008, und "Voices" eine der Platten des Monats in VISIONS.

Nachdem die Mitglieder zwischenzeitlich ihre alte Band Small Brown Bike wiedervereinigt und 2011 das Album "Fell And Found" veröffentlichten hatten , ist es jetzt wieder Zeit für Able Baker Fox. "Drift" ist der erste Song aus ihrem Album "Visions", das im Laufe des Sommers beim deutschen Label Arctic Rodeo erscheint. Der Song bringt die Stärken der Band auf den Punkt: Ihr kraftvoller Emorock lebt vor allem von den drei Stimmen der Band, die sich gegenseitig ergänzen.

VISIONS Premiere: Able Baker Fox - "Drift"

Cover & Tracklist: Able Baker Fox - "Visions"

01. "Purple Mountains"

02. "Sins Of Dad"

03. "Drift"

04. "Painted Shell"

05. "Can We Be Honest?"

06. "Pennies On the Dollar"

07. "Long Horizon"

08. "Dead Canaries"

09. "Free Flowers"

10. "Lady Ghost"

11. "The Clearing"