Rancid streamen neuen Song "Telegraph Avenue"

Rancid haben einen weiteren Song aus ihrem kommenden achten Album "Trouble Maker" veröffentlicht: Die zweite Vorabsingle "Telegraph Avenue" lehnt sich zu melodischen Riffs und entspannten Chören zurück.

Penetrant melodische Riffs leiten "Telegraph Avenue" in den ersten 20 Sekunden ein, dann setzt Sänger Tim Armstong mit rauchig-ruhiger Stimme zu im Hintergrund streifenden Gitarren und seicht scheppernden Drums ein. Im Refrain brechen Rancid mit sonnigen "Nananana"-Singalong-Chören dann ganz entspannt aus - und versprühen eine angenehm sommerliche Atmosphäre.

"Telegraph Avenue" ist bereits die zweite Single aus ihrem kommenden Album "Trouble Maker", das am 9. Juni via Epitaph erscheint. Zuvor hatten die Streetpunk-Veteranen bereits den rumpelig-melodischen Song "Ghost Of A Chance" veröffentlicht.

Im Sommer sind Rancid auf einigen Festivals in Deutschland und Umgebung live zu erleben, Termine für Clubshows sind bislang nicht angekündigt.

Stream: Rancid - "Telegraph Avenue"

Live: Rancid

09.06. Interlaken - Greenfield Festival

17.06. Nickelsdorf - Rock Nova Festival

23.-25.06. Scheeßel - Hurricane Festival

23.-25.06. Neuhausen ob Eck - Southside Festival