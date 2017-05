VISIONS Premiere: Paper Beat Scissors streamt EP "All We Know"

Ganze drei Wochen dauert es noch bis zur Veröffentlichung von "All We Know". Bei VISIONS stellt Paper Back Scissors seine neue EP bereits heute im Stream vor.

Mit einer Mischung aus verträumtem Gesang und sphärischen Sounds hat sich Tim Crabtree mit seinem Indie-Folk-Projekt Paper Beat Scissors in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht. "All We Know" sollte laut dem Musiker eigentlich eine reine Akustik-EP werden. Nach einer spontanen Session mit den Musikerkollegen JJ Ipsen und Marshall Bureau sei jedoch relativ schnell klar geworden, dass die Songs nach dichteren Sounds verlangen. Auch den Titel der Platte gaben in gewisser Weise die Tracks vor, wie Crabtree erklärt: "Oft realisiere ich das Thema eines Projekts erst wirklich, wenn dieses abgeschlossen ist. Ich dachte über die Songs nach und mir wurde klar, dass das Wort "know" in jedem einzelnen Track der EP vorkommt. Dazu steht es in der Hälfte der Titel, sogar in dem des Weather-Station-Covers."

Die Ambivalenz zwischen Wissen und Nicht-Wissen hinterfragt der Song "All It Was". So singt Crabtree mit seiner warmen Tenorstimme wissend und fragend zugleich: "That was all it was/ It was all it was/ Is that all it was?/ It was all it was", während ein beruhigend-dumpfer Bass und Klavierklänge den Gesang begleiten. Während der Aufnahmen kamen neben der klassischen Bandinstrumentierung zahlreiche Streich- und Blasinstrumente zum Einsatz. Fertiggestellt wurden die Songs im Studio von Arcade Fire-Mitglied Richard Reed Parry in Ontario.

Wie sich die sechs Songs live entfalten, stellt der in Montreal lebende Brite ab Ende Mai unter Beweis. Dann kommt Paper Beat Scissors für zwölf Konzerte nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. "All We Know" erscheint am 2. Juni via Broken Silence.

EP-Stream: Paper Beat Scissors - "All We Know"

All We Know by Paper Beat Scissors

Cover & Tracklist: Paper Beat Scissors - "All We Know"

01. "All We Know"

02. "All It Was 03:06"

03. "Better"

04. "Didn't Know"

05. "Gone And Forgotten"

06. "What Am I Going To Do With Everything I Know" (The Weather Station)

Live: Paper Beat Scissors

28.05. Bocholt - Vogelhaus

29.05. Hamburg - Molotow

30.05. Mainz - Schon Schön

31.05. Köln - Weltempfänger Cafe

01.06. Münster - Gleis 22

03.06. Wien - Haus der Musik

04.06. Augsburg - Bedroomdisco

05.06. München - Theatron

07.06. Regensburg - Heimat Regensburg

09.06. Karlsruhe - Substage

10.06. Orbe - Hessel

11.06. Allschwill - Out In The Green Festival