VISIONS empfiehlt: Archive kommen im Herbst auf "False Foundation"-Tour

Knapp ein Jahr nachdem ihr aktuelles Album "The False Foundation" erschienen ist, kommen Archive auf Tour nach Deutschland. VISIONS präsentiert die fünf Konzerte im November.

Archive machen Herbstmusik: "Endzeitstimmung in Schlips und Kragen", hat VISIONS-Autor Daniel Thomas den Sound ihres aktuellen Albums "The False Foundation" genannt, das die Band wieder stärker an ihre TripHop-Wurzeln herangerückt und von ihrem zwischenzeitlichen Flirt mit Postrock etwas entfremdet hat. Es ist Musik, die einfach viel besser funktioniert, wenn man es sich zweimal überlegt, ob man wirklich schon wieder eine rauchen möchte, wenn das bedeutet, wieder in der ungemütlichen Kälte zu stehen.

Fünf Mal verbreiten Archive ihre Endzeitstimmung im November 2017. VISIONS präsentiert die Tour, für die es ab sofort Karten gibt. Zunächst exklusiv über Eventim, ab dem 12. Mai dann an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

VISIONS empfiehlt:

Archive

06.11. Bremen - Schlachthof

11.11. Bochum - Zeche

13.11. Leipzig - Werk 2

15.11. Karlsruhe - Substage

18.11. Frankfurt - Batschkapp