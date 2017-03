Mastodon veröffentlichen Trailer zur Malbuch-Edition von "Emperor Of Sand"

Wer das neue Mastodon-Album in der Special Edition vorbestellt, kann sich unter anderem über ein Cover zum Ausmalen freuen. Wie man es künstlerisch zum Leben erweckt, zeigt nun ein Trailer - mit Kindern.

"Emperor Of Sand" erscheint am kommenden Freitag, den 31. März und wird, so viel verraten wir, nicht gerade mit der Tradition herausragender Mastodon-Alben brechen. Neben diversen anderen Ausführungen ist für Fans vor allem das limitierte Doppel-Vinyl interessant, das für nicht ganz schmale 37 Euro über die Bandsite erhältlich ist.

Highlight des 180-Gramm-Bundles ist in jedem Fall das Extra-Gatefold-Cover zum Ausmalen. Eine Packung Buntstifte gibt es dazu - und eine Vorstellung, welche kreativen Kräfte das Blanko-Cover freisetzen kann, gibt der folgende Trailer, für den Mastodon einige Kinder (womöglich ihre eigenen) vor die Kamera geholt haben.

Trailer: Mastodon - "Emperor Of Sand" Colors With Kids