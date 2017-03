VISIONS empfiehlt: The Hirsch Effekt kommen auf Tour

Das neue Album ist fast fertig aufgenommen, im Herbst geht es dann richtig los: Die Mathcore-Akrobaten The Hirsch Effekt kommen auf große "Eskapist"-Tour durch Deutschland und Umgebung. VISIONS präsentiert euch die Shows.

Mitte März hatten The Hirsch Effekt auf ihrer Facebook-Seite ein kurzes Video aus den Off The Road Studios in Leipzig gepostet, in dem Drummer Moritz Schmidt bei den Schlagzeugaufnahmen zum kommenden Album der Band zu sehen ist. Die Mathcore-Akrobaten stecken derzeit in den letzten Arbeiten für einen Nachfolger des 2015 erschienenen "Holon: Agnosie".

Das neue Album wird "Eskapist" heißen und im August erscheinen - von Oktober bis Dezember geht das Trio dann auf ausgedehnte Tour durch Deutschland und Umgebung. Alle Termine findet ihr weiter unten, Karten für die Clubshows bekommt ihr im Webshop der Band. Als Support wird die Progrssive-Metal-Band PeroPero aus Berlin mit von der Partie sein. Auf die Konzerte könnt ihr euch mit einem atmosphärischen Tour-Trailer weiter unten einstimmen.

Am 8. April werden The Hirsch Effekt bereits beim Lala In Noise Fest in Leipzig auftreten, im Sommer werden sie dann auch auf ausgewählten Festivals zu sehen sein.

Facebook-Post: The Hirsch Effekt - Schlagzeugaufnahmen für neues Album gestartet

Video: The Hirsch Effekt - Eskapist-Tour 2017 (Trailer)

VISIONS empfiehlt:

The Hirsch Effekt + PeroPero

08.04. Leipzig - Lala In Noise Fest

12.10. Kiel - Schaubude

13.10. Lübeck - Treibsand

14.10. Göttingen - Exil

17.10. Berlin - Nuke

18.10. Dresden - Scheune

19.10. Jena - Rosenkeller

20.10. Leipzig - Felsenkeller

21.10. Marburg - KFZ

25.10. Weinheim - Cafe Central

26.10. Karlsruhe - Jubez

27.10. Frankfurt/Main - Das Bett

28.10. Stuttgart - Goldmarks

29.10. Lindau - Club Vaudeville

30.10. Augsburg - Soho Stage

31.10. München - Backstage

02.11. Wien - Viper Room

03.11. Freiburg - Crash

04.11. St. Gallen - Grabenhalle

06.11. Ulm - Club Schilli

07.11. Nürnberg - Z-Bau

08.11. Mainz - Schon Schön

09.11. Hannover - Musikzentrum

10.11. Bremen - Kulturzentrum Lagerhaus

11.11. Hamburg - Molotow

07.12. Aachen - Musikbunker

08.12. Emden - Jugendzentrum Alte Post

09.12. Salzwedel - Hanseat

14.12. Oberhausen - Druckluft

15.12. Moers - Bollwerk 107

16.12. Köln - MTC

Live: The Hirsch Effekt

07.04. Magdeburg - Feuerwache

14.07. Hamburg - Wutzrock-Festival

15.07. Speyer - Hallenbeben Open Air

03.-05.08. Wacken - Wacken Open Air

15.09. Kummerfeld - Ackerfestival

29.09.-01.10. Köln - Euroblast