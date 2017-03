Thees Uhlmann gibt Doppel-Konzert für den guten Zweck

Zu Hause und für den guten Zweck: Thees Uhlmann gibt Ende des Monats nahe seines Heimatortes Hemmoor gleich zwei Konzerte an einem Tag zugunsten Behinderter, Kinder und Jugendlicher - weil die erste Show in kürzester Zeit ausverkauft war.

Kein Wunder: Thees Uhlmann tritt solo mit seiner Gitarre im nahe Hemmoor gelegenen Cadenberge bei Cuxhaven auf, für die Show waren nur wenige Tickets erhältlich - in so kleinem Rahmen, für faire 15 Euro und zudem in seiner Heimat bekommt man den "norddeutschen Springsteen" mittlerweile nur noch sehr selten zu sehen. Folglich waren alle Tickets in nur drei Minuten vergriffen, obwohl ein Teil nur vor Ort in Hemmoor erhältlich war.

Aus diesem Grund gibt Uhlmann nun vor dem abendlichen Konzert am Nachmittag noch ein zweites. Karten gibt es ab dem 15. März um 10 Uhr in Hemmoor am Store in der Bahnhofstraße sowie im Shop des Labels Grand Hotel van Cleef. Einlass ist um 16 Uhr, um 17 Uhr startet das frühe Konzert.

Zugute kommen die Erlöse beider Shows der Kinder- und Jugendförderung Hülquist in Hemmoor, die damit den Kauf eines Reitmobiles für mehrfach Schwerstbehinderte, Kinder und Jugendliche finanzieren will.

Nachdem Uhlmanns zweites Soloalbum "#2" bereits 2013 erschien und er zwischenzeitlich den Bestseller-Roman "Sophia, der Tod und ich" veröffentlichte, rechnen Fans damit, dass es bald wieder neue Musik von Uhlamnn zu hören geben dürfte.

Facebook-Post: Thees Uhlamnn kündigt Zusatzkonzert an

Live: Thees Uhlmann

24.03. Cadenberge - Bei Calle (frühes Konzert)

24.03. Cadenberge - Bei Calle (spätes Konzert) | ausverkauft