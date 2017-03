VISIONS Premiere: The Picturebooks streamen dritten Album-Vorboten "Wardance"

The Picturebooks veröffentlichen den nächsten Song ihres kommenden Albums "Home Is A Heartache". Für "Wardance" haben die Garagerocker aus Gütersloh ihren Freundeskreis eingespannt.

"'Wardance' ist einer unserer Lieblingssongs auf dem Album", kommentiert das Duo zur VISIONS Premiere des Tracks, "unter anderem, weil der Chor, den man im Hintergrund hört, von unserem besten Freunden gesungen wurde. Am Ende hört man ein förmliches Schlachtfest im Hintergrund. Die Ansage war: 'Lasst einfach mal alles raus!' Und das haben sie."

Der so spröde wie mitreißende Song samt seiner Gang-Vocals pendelt stark perkussiv zwischen rohem Blues und hitzigem Garagerock, womit er eine Art Quintessenz des vierten Picturebooks-Albums "Home Is A Heartache" darstellt. "Die Leute sagen uns immer wieder, dass unsere Shows so intensiv seien, als hätte eine Art Zeremonie stattgefunden; als hätten wir einen Kriegstanz vorgeführt", erklärt die Band die Inspiration hinter "Wardance".

Nach den zunächst in ihrer heimlichen Wahlheimat USA veröffentlichen Songs "Zero Fucks Given" und "I Need That Oooh" ist es bereits das dritte Stück, das die Picturebooks ihrem Album vorausschicken. "Home Is A Heartache" erscheint kommende Woche auf Another Century.

Ende des Monats werden sich Fynn Claus Grabke und Philipp Mirtschink dann auf eine gemeinsame Deutschland-Tour mit Monster Truck. Tickets gibt es bei Eventim.

Stream: The Picturebooks - "Wardance"

Live: Monster Truck + The Picturebooks

26.03. Köln - Luxor

29.03. Ludwigsburg - Rockfabrik

01.04. Berlin - White Trash

02.04. Hamburg - Uebel & Gefährlich

03.04. München - Theaterfabrik