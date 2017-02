VISIONS Premiere: Vanishing Life zeigen Lyric Video zu "Vanishing Life"

Vanishing Life haben Ende 2016 mit "Surveillance" ein Highlight des Posthardcore-Jahres veröffentlicht. Die Supergroup ist derzeit gemeinsam mit Youth Of Today unterwegs in Europa. Zur Tour gibt es zum Song "Vanishing Life" ein Lyric-Video, das seine Premiere auf visions.de feiert.

Vanishing Life, das sind Walter Schreifels (Quicksand, Youth Of Today, Gorilla Biscuits, Rival Schools), Rise Against-Gitarrist Zach Blair und die beiden Trail of Dead-Mitglieder Autry Fulbright und Jamie Miller. "Vanishing Life" ist einer der Songs auf dem Album "Surveillance", der die Stärken der Band auf den Punkt bringt: ein unerschütterliches, aber treibendes Rhythmusfundament und erstaunlich Rock'n'rollige Riffs treffen auf Walter Schreifels charakteristische Stimme.

Das Lyric-Video zum Song besteht aus alten Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus Filmen und TV-Sendungen, über die der Songtexte gelegt ist. Eine einfache, aber effektive Kombination, die gut zur aufgekratzten Verzweiflung des Songs passt. "Seit Minor Thread braucht jede Hardcore-Band, die etwas auf sich hält, einen Song, der nach ihr selbst benannt ist. 'Vanishing Life' ist unser Theme-Song und ein Lyric-Video zu dem Song zu haben, ist ein Luxus, über den Minor Threat leider nie verfügt haben", sagt Schreifels über den Clip, "Ich liebe den Clip, den Text und vor allem die Tanzenden darin."

Heute Abend und die folgenden Nächte sind Vanishing Life noch in Deutschland mit diversen Youth Of Today, American Nightmare, Trash Talk und Wolf Down unterwegs.

Lyric-Video: Vanishing Life - "Vanishing Life

Live: Youth Of Today + American Nightmare + Trash Talk + Vanishing Life + Wolf Down

22.02. München - Backstage

23.02. Münster - Sputnikhalle

24.02. Hasselt - Muzik-O-Droom