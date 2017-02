Zeal & Ardor streamen Album "Devil Is Fine"

Wer immer noch nichts vom musikalischen Geniestreich "Devil Is Fine" von Zeal & Ardor mitbekommen hat, kann jetzt im Stream hören, wie gut Soul, Gospel, Blues und Black Metal zusammenpassen.

Es ist ja nicht so, als hätte man das Album nicht schon vergangenes Jahr erstehen oder hören können - auf Download-Plattformen, via Vinyl über Reflections Records und auch auf der Bandcamp-Seite von Zeal & Ardor. Doch offiziell erscheint "Devil Is Fine" erst am kommenden Freitag, den 24. Februar bei uns.

Der nur 25-minütige Trip stammt - bis auf ein Zitat von Satanist Aleister Crowley und einen Muezzin - komplett aus der Feder des 23-jährigen Afro-Schweizers Manuel Gagneux, dessen Ziel es war, das musikalische Erbe der schwarzen Sklaven der USA mit dem satanistischen Ansatz der norwegischen Black-Metaller zu kreuzen. Das gewagte Experiment ist ihm mehr als geglückt und herausgekommen ist ein unvergleichbares musikalisches Inferno - das ihr nun selbst im Stream hören könnt.

Am 22. April spielen Zeal & Ardor dann eine exklusive, von VISIONS präsentierte Show im Berliner Urban Spree. Und gerade ist Gagneux mit seiner frisch gegründeten Live-Band auch für das Maifeld Derby bestätigt worden.

In der am Mittwoch erscheinenden März-Ausgabe von VISIONS lest ihr noch mehr über Zeal & Ardor und ihr gewagtes musikalisches Experiment.

Stream: Zeal & Ardor - "Devil Is Fine"

VISIONS empfiehlt:

Zeal & Ardor

22.04. Berlin - Urban Spree

16.-18.06. Mannheim - Maifeld Derby