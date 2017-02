Slayer-Schlagzeuger: "Trump ist die größte Witzfigur, die ich je gesehen habe"

Zuletzt gab es einige Irritationen rund um Slayer wegen eines Fotos, das Frontmann Tom Araya postete und das die Band gemeinsam mit Donald Trump zeigte. In einem Interview, das bereits vor der US-Wahl 2016 entstanden war, äußerte sich die Band dagegen recht eindeutig zu Trump.

Am deutlichsten tat dies Slayer-Schlagzeuger Paul Bostaph in dem Interview, das die Journalistin Kim Kelly für Noisey im Rahmen der Comic-Con 2016 in San Diego mit der Band geführt hatte: "Donald Trump ist die größte Witzfigur, die ich je gesehen habe."

Frontmann Tom Araya äußerte sich ähnlich unverblümt: "Wir haben uns neulich über die Verfassung unterhalten. In der steht ja buchstäblich drin: 'Wenn die Dinge nicht so laufen wie du denkst, dass sie sollten, dann setz deine Regierung ab.'

Im gleichen Interview wurde die Band auch dazu befragt, ob es möglich wäre, dass die USA eine Revolution erleben könnten. Ihre Reaktion ist ungewöhnlich und zeigt, dass Slayer nicht viel davon halten, das in der Verfassung verbriefte Recht auf Waffenbesitz abzuschaffen. Araya: "Wenn weiterhin versucht wird, die Amerikaner zu entwaffnen, wird das niemals passieren. Es sollte nicht nur die Regierung über Waffen verfügen, andernfalls sind wir wehrlos."

Bostaph sekundiert ihm: "Deshalb ist in der 'Bill Of Rights' das Recht festgeschrieben, eine Waffe tragen zu dürfen. Es liegt an den Leuten selbst, sich zu regieren."

Eine etwas andere Sichtweise legte in dem Interview Gitarrist Kerry King an den Tag: "Wenn man allen die Waffen abnimmt, verfügen nur noch Kriminelle darüber. Ob das besser ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass es ein echtes Problem ist, dass sich die Polizei immer mehr zu einer Art Militär entwickelt. Es kann nicht sein, dass all die Polizisten, die auf arme Afro-Amerikaner schießen, ungeschoren davon kommen. Dafür werden sie sich rächen. Ich würde es jedenfalls tun. Ich habe nichts gegen die Polizei, ich denke sie sind Helden, aber trotzdem muss sich endlich etwas ändern."

Zuletzt hatten Slayer für Irritationen gesorgt, als Frontmann Tom Araya ein widersprüchliches Foto der Band mit Donald Trump gepostet und sich respektlos gegenüber einem homosexuellen Fan gezeigt hatte.