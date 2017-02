Redakteur_in gesucht!

Du bist mit VISIONS sozialisiert? Und du liest MINT, weil du für Vinyl brennst? Du hast journalistische Erfahrung und suchst ab sofort eine neue Beschäftigung? Dann bewirb dich - wir suchen Verstärkung für unsere Redaktion in Dortmund!

Deine Vinyl-Sammlung sucht in deinem Freundeskreis ihresgleichen? Plattenbörsen sind dein zweites Zuhause? Zugleich hast du den Finger am Puls der aktuellen Entwicklungen im Rock? Für dich sind Punk und Prog, Indie und Metal keine Widersprüche, sondern bloß verschiedene Ausdrucksformen der besten Musik der Welt. Dann bist du vielleicht genau der oder die Richtige, um unser Redaktionsteam in Dortmund zu verstärken.

Wir suchen ab sofort 2017 eine/n neue/n Kollegen/in, der das bestehende Team als Autor und fest eingestellter Redakteur unterstützt. Voraussetzungen für den Job sind eine ausgeprägte Vinyl-Sucht, ein breitgefächerter Musikgeschmack mit Schwerpunkt im Rock in allen seinen Facetten und ein fundiertes Musikwissen - von Hardcore bis Artrock, von Indie und Alternative bis Heavy Rock und Metal. Journalistische Erfahrung ist an dieser Stelle erwünscht.

Wenn du dich angesprochen fühlst, schick eine Mail mit einem kleinen Lebenslauf mit Foto, deinen 25 Platten für die Ewigkeit und ein kurzes Motivationsschreiben, warum gerade du unser Team bereichern möchtest, an plauk(at)visions.de und lohrmann(at)visions.de - wir freuen uns auf deine Zuschrift!