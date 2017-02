VISIONS Premiere: Heisskalt zeigen Video zum "Lied über Nichts", kündigen Livealbum an

Foto: Screenshot youtu.be/SzgWHmZ3P0g

Pünktlich zum Beginn ihrer Frühjahrstour Heisskalt machen Heisskalt Lust auf den nächsten Sommer - mit einem sonnigen Video zum eingängigen "Lied über Nichts", dem vielleicht tückischsten Song ihres zweiten Albums "Vom Wissen und Wollen". Zusammen mit dem Clip kündigte die Band zudem ein Livealbum an.

Im Song singt Heisskalt-Frontmann Mathias Bloech von einer Frau, die ihn anzieht, deren oberflächlicher Frohsinn sich aber nicht mit den trübsinnigen, kritischen Texten seiner Songs verträgt. "Also schreib ich ein Lied/ Ein Lied für dich/ Und vermeide so oft es geht Systemkritik/ Hier bitte dein Lied/ Ein Lied über Nichts/ Ich hoffe du magst es/ Ich mag es nicht", lautet die böse Quintessenz des eigentlich fluffig-poppigen Indierock-Songs. Dazu performt Bloech den Song in fast schon zynisch schönen, warmen Tönen an einem See unter einem Pavillon, zwischendurch sind Szenen einer perfekt gestylten, immer gut gelaunten Jugend zu sehen, deren sommerlicher Charme zusammen mit dem Text plötzlich hohl und künstlich wirkt.

Der Song stammt vom aktuellen zweiten Album der Band, "Vom Wissen und Wollen", das im vergangenen Sommer erschienen war. Dem folgt mit einem schlicht "Live" betitelten Mitschnitt nun eine Platte, die Heisskalt auf ihrer vergangenen Tour aufgezeichnet hatten. Das am 31. März erscheinende Album soll die Energie einfangen, mit der Heisskalt sich zwischen Selbstzweifeln und Hedonismus der Leistungsgesellschaft verweigern und die auf der Bühne zu einem hitzigen Gemeinschaftserlebnis mit dem Publikum wird. Ab dem morgigen Freitag kann man "Live" bei der Band vorbestellen.

Die Veröffentlichung liegt damit vor beziehungsweise mitten in der morgen beginnenden Frühjahrstour von Heisskalt, in deren Rahmen die Band eineinhalb Dutzend Konzerte in den deutschsprachigen Ländern spielen wird. Karten gibt es bei Eventim. Im Sommer sind Heisskalt dann auch noch auf diversen Festivals zu sehen.

Schon im Herbst hatten die fleißigen Stuttgarter eine umfangreiche Deutschland-Tour gespielt, erst Ende Januar war die Band zudem mit einer Show in Stuttgart in ihr Livejahr gestartet.

Video: Heisskalt - "Lied über Nichts"

VISIONS empfiehlt:

Heisskalt

10.02. Wien - Flex

11.02. Linz - Stadtwerkstatt

24.02. Innsbruck - Weekender

25.02. Zürich - Dynamo

29.03. Ulm - Roxy

30.03. Düsseldorf - Zakk

31.03. Wuppertal - U-Club

01.04. Lingen - Alter Schlachthof

04.04. Karlsruhe - NCO

05.04. Konstanz - Kulturladen

06.04. Nürnberg - Hirsch

07.04. Jena - Kassablanca

08.04. Magdeburg - Factory

10.04. Chemnitz - Atomino

11.04. Aschaffenburg - Colos-Saal

12.04. Würzburg - Posthalle

13.04. Trier - Mergener Hof

Live: Heisskalt

04.06. Dietenhofen - Biberttal Festival

23.-25.06. Neuhausen ob Eck - Southside Festival

23.-25.06. Scheeßel - Hurricane Festival

08.07. Bonn - Rockaue

05.08. Anröchte - Big Day Out Festival

10.08. Rothenburg ob der Tauber - Taubertal Festival

11.08. Eschwege - Open Flair Festival

17.08. Übersee - Chiemsee Summer Festival

18.08. Großpösna - Highfield Festival