Elliott Smiths "Either/Or"-Reissue enthält unveröffentlichte Songs, "I Figured You Out" im Stream

20 Jahre nach der Veröffentlichung wird Elliott Smiths "Either/Or" neu aufgelegt. Vor allem vier der darauf enthaltenen raren und unveröffentlichten Songs der "Expanded Edition" werden bei Fans für Vorfreude sorgen - und mit "I Figured You Out" kann man einen davon bereits hören.

Neben dem bereits 1995 eingespielten Demo, das ihr unten hören könnt, enthält die Reissue von "Either/Or" mit "I Don't Think I'm Ever Gonna Figure It Out", einer Keyboard-Version von "New Monkey" und einer Alternativfassung von "Bottle Up And Explode" drei unveröffentlichte Songs aus den Album-Sessions zum Singer/Songwriter-Meilenstein.

Darüber hinaus wird die Reissue um fünf Live-Mitschnitte von Elliott Smiths Auftritt auf dem '97er Yo Yo A Go Go Festival in Seattle erweitert. Die zwölf Songs des Originalalbums, das damals wie heute bei Kill Rock Stars erscheint, sind für die Doppel-CD/LP remastert worden. Einen Eindruck von der Sound-Politur vermittelt der Stream zu "Ballad Of Big Nothing".

Übrigens wird sich auch VISIONS "Either/Or" in gebührendem Umfang annehmen - im Rahmen unserer Album-History-Serie "Back To 97" im Heft von Ende Januar.

Stream: Elliott Smith - "Ballad Of Big Nothing (remastered)"