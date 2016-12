VISIONS Premiere: Fai Baba veröffentlichen Video zu "Christmas Time"

Fai Baba schicken den Zuschauer mit ihrem Video zu "Christmas Time" auf einen Weihnachtstrip der psychedelischen Art. Hierfür lassen sie Farben, Töne, Bilder und musikalische Grenzen verschwimmen.

Bereits im vergangenen Jahr hatten Fai Baba den Weihnachtssong "Christmas Time" veröffentlicht. Dieser besticht durch entschleunigten Psychedelic Rock und herrlich schlüpfrige Textzeilen wie: "Christmas time brings you scandals/ Come celebrate with me". Ein Jahr später beschenken die Musiker ihre Fans erneut, diesmal mit einem Video zum Track, das ihr exklusiv bei uns seht.

Der Clip selbst widmet sich dem Rausch: verschwommene Bilder, kaleidoskopische Doppelungen und Zooms lassen den Zuschauer schwindeln. Dabei glänzt und glitzert es in gedimmtem Licht, während Sänger Fabian Sigmund zwischen Kinderspielzeug, schwimmenden Farbwechseln und Glitzerperlen entrückt von trügerisch weihnachtlichen Gefühlen singt. Optisch in Szene gesetzt durch ein mit Strasssteinen beklebtes Gesicht und Leopardeneinteiler fügt er sich so in die schimmernde Kulisse ein. Gedreht wurde das Video von Künstler und Musiker Tatum Rush.

Fai Babas aktuelles Album "Sad & Horny" war bereits am 25. November erschienen und öffnet den psychedelischen Sound der Schweizer weiter in Richtung Blues. Zusätzlich zu Video und neuer Platte versüßt das Züricher Duo den Hörern die Weihnachtszeit und den Beginn des neuen Jahres mit Live-Konzerten.

Video: Fai Baba - "Christmas Time"

Live: - Fai Baba

09.12. Köln - Tsunami

10.12. Berlin - Urban Spree Galerie

20.01. Stuttgart - Merlin

21.01. Passau - Impuls Festival

16.03. München - Milla

17.03. Mainz - Schon Schön

21.03. Dresden - Ostpol

22.03. Nürnberg - MUZ - Musikzentrale Nürnberg e.V

23.03. Chemnitz - Atomino

25.03. Essen - Hotel Shanghai