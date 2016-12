VISIONS Premiere: Shaman Elephant streamen Debütalbum "Crystals"

Gefundenes Fressen für Fans von Motorpsycho und Spidergawd: Die Norweger Shaman Elephant spielen exzellenten psychedelischen Progrock. Das beweist unsere Album-Premiere von "Crystals".

Am kommenden Freitag den 9. Dezember werden die Norweger Shaman Elephant ihr Debüt "Crystals" über Karisma Records veröffentlichen. Die sechs abenteuerlustigen Songs darauf begeistern mit ihrer ausgewogenen Mischung aus Progressive Rock, Psychedelia und gelegentlichen Heavy-Blues-Ausbrüchen im Stile der 70er. Das erinnert nicht selten an Band wie die benfalls aus Norwegen stammenden Motorpsycho oder Spidergawd - offenkundige Vorbilder der vier Musiker hinter Shaman Elephant.

Nachdem wir letzte Woche bereits den Song Shaman In The Woods in der Premiere hatten, könnt ihr euch jetzt das komplette Album im Stream anhören.

Album-Stream: Shaman Elephant - "Crystals"