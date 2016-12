VISIONS Premiere: Shaman Elephant stellen Song "Shaman In The Woods" vor

Fans von Motorpsycho und Spidergawd aufgepasst: Shaman Elephant bieten sich als exzellente Ergänzung in der norwegischen Progrock-Oberschicht an. Den Beweis liefert unsere Song-Premiere "Shaman In The Woods".

Am 9. Dezember werden die Norweger Shaman Elephant ihr Debütalbum "Crystals" über Karisma Records veröffentlichen. Die sechs raumgreifenden Songs darauf begeistern mit einer tollen Mischung aus Progressive Rock, Psychedelia und gelegentlichen Heavy-Blues-Ausbrüchen im Stile der 70er. Nicht selten erinnern die vier Musiker dabei an ihre Vorbilder Motorpsycho oder auch Spidergawd.

Überzeugen könnt ihr euch davon selbst, denn bei uns gibt es den mit nicht ganz fünf Minuten relativ handlichen Song "Shaman In The Woods" in der Premiere. Ein schön psychedelisches Stück mit mehrstimmigen Gesangsharmonien, Echo-Effekten und einer swingend-jazzigen Leichtigkeit.

Stream: Shaman Elephant - "Shaman In The Woods"

Cover & Tracklist: Shaman Elephant - "Crystals"

01. "Crystals"

02. "Shaman In The Woods"

03. "I.A.B."

04. "Tusco"

05. "The Jazz"

06. "Stoned Conceptions"