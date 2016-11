Pascow als Headliner für Midsummer Anniversary Fest bestätigt

Midsummer Records versammelt mit Pascow, City Light Thief und The Millboard Message Freunde, Labelschäfchen und Ehemalige am 10. Dezember im AJZ Lüdenscheid um sein zehnjähriges Bestehen zu feiern.

Obwohl das Label ins Saarland umgezogen ist, ist es für die Betreiber Ehrensache für die Feier an den Ort zurückzukehren, wo alles begann. 2006 gründete sich das Indielabel in Halver im Sauerland und entlieh seinen Namen dem im gleichen Ort stattfindenden Midsummer Festival. Begonnen als Projekt aus Leidenschaft für die Musik, unterstützten Labelchef Tim Masson und seine Crew seitdem mehr als 50 Bands auf ihrem Weg.

Am 10. Dezember wird der runde Geburtstag im AJZ Lüdenscheid ausgiebig gefeiert. Musikalische Vielfalt bieten dabei acht Bands und ein Singer/Songwriter, die mit ihrer Musik für die stilistische Offenheit von Midsummer stehen. Headliner werden dabei die Punker Pascow sein, die eine langjährige Freundschaft mit dem Label verbindet. Als Co-Headliner tritt die Band City Light Thief auf und gibt ihren Posthardcore zum Besten. Diese gilt als Aushängeschild des Labels, wozu sich Masson wie folgt äußerte: "City Light Thief spielen für mich genau die Musik, wie ich sie mir zum Start des Labels immer auf Midsummer vorgestellt habe." Ein besonderes Geburtstagsgeschenk kommt außerdem von The Millboard Message, die 2007 eine der ersten Bands auf Midsummer Records waren und sich eigens für das Jubiläum aus dem Ruhestand zurückmelden und so ihre Reunion- und Abschiedsshow in einem spielen.

Tickets für das Event sind im Vorverkauf für 12 Euro über Tante Guerilla oder für 15 Euro an der Abendkasse erhältlich. Einlass ist 17 Uhr, Beginn 17:15 Uhr. Nach dem letzten Act wird es außerdem eine After-Show-Party mit verschiedenen DJs geben. Hierzu werden sich verschiedene Musiker den Platz hinter dem DJ-Pult teilen.