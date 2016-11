VISIONS Premiere: Noiserocker Kapitan Korsakov streamen "Physical Violence Is The Least Of My Priorities"

Am morgigen Freitag veröffentlichen Kapitan Korsakov ihr drittes Album. Wir haben die von Produzenten-Ikone Steve Albini produzierte Platte schon jetzt exklusiv für euch im Stream.

Muss man mögen: Schon im zweiten Song ihres morgen erscheinenden Albums "Physical Violence Is The Least Of My Priorities" setzen Kapitan Korsakov auf Autotune, windschief eingespielte Flöte und verquere Gitarrenmelodien, "Hearts Too Hard" hingegen ist eine Pianoballade mit minimalem Gitarrenflimmern im Hintergrund.

Diese Experimentierfreudigkeit zieht sich durch die gesamte Platte des Trios, das ursprünglich 2006 als Soloprojekt vom heutigen Raketkanon-Sänger Pieter-Paul Devos gegründet worden war und nach dem bislang letzten Album "Stuff & Such" von 2012 pausiert hatte. Das Fundament für "Physical Violence..." bleibt jedoch querschießender Noiserock, den Noise-Maestro Steve Albini schief-schön in Szene setzt.

Das dritte Album der Belgier erscheint am 4. November via KKK / Good To Go.

Album-Stream: Kapitan Korsakov - "Physical Violence Is The Least Of My Priorities"