Black International verschenken B-Seite "Nothing Grows Here" bei VISIONS

Mit dröhnendem Geschrammel und stolperndem Getrommel wehren sich Black International im Video zu "Shining Swords" gegen den Einfluss von Smartphones. Die dazugehörige B-Seite gibt es bei VISIONS als exklusiven Gratisdownload.

In dem fast sechsminütigen Video zu "Shining Swords" versucht der Protagonist wie besessen, die allgegenwärtige Macht der Smartphones über die Menschen zu überwinden - mit wenig Erfolg. Seine im Wahn erlebten Horrorvisionen werden dabei kraftvoll von Black Internationals Getöse untermalt. Die neue Single der Noiserocker stammt von ihrem passend betitelten Album "A Lesson In Repression", das bereits im vergangenen Jahr erschienen war.

Die Schotten hatten zum Release bereits einen Song zum Gratisdownload angeboten. Diese Tradition führen sie nun fort: Bei VISIONS könnt ihr die B-Seite zu "Shining Swords", "Nothing Grows Here", exklusiv gratis herunterladen. Wir möchten euch natürlich trotzdem das gesamte Album ans Herz legen. "A Lesson In Repression" gibt es bei uns nach wie vor im Album-Stream.

Stream & Gratis-Download: Black International - "Nothing Grows Here"

Stream: Black International - "Shining Swords"

Video: Black International - "Shining Swords"