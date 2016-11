VISIONS Premiere: Nordpunks Disco//Oslo zeigen Video zu "Kielwasser"

Foto: Screenshot

Nicht nur aufgrund ihrer geografischen Verortung gehören Disco//Oslo fest zum Kanon des mit norddeutscher Meeresromantik angereichtern Punkrocks. Wir haben den neuen Clip zu "Kielwasser" exklusiv für euch.

Ganz so nordisch wie es ihr Name vermuten lässt klingen Disco//Oslo auf ihrem neuen Album "Tyke" dann doch nicht - denn skandinavischen Garage- oder Indierock findet man im Punk der Oldenburger nicht. Dafür steht die Band auf der Platte ganz klar in der Tradition von Nordpunks wie Turbostaat oder ihren Labelchefs von Pascow.

Das beweist das Quartett auch mit dem Song "Kielwasser", der jetzt auch ein exklusiv bei uns zu sehendes Video spendiert bekommt. Der Clip zeigt den angegrauten Protagonisten bei einem relativ typischen Tagesablauf, vom nach Hause torkeln aus der Kneipe über das Duschen nach einer kurzen Nacht, dem Brote schmieren und Pflanzen gießen bis hin zum Rhythmische-Sportgymnastik-Training. Unterfüttert wird das Video von treibendem Midtempo-Punkrock, über den Sänger und Gitarrist Tenzin Stelljes seine Seefahrer-Metaphern in heiserem Stakkato-Gebell vorträgt.

"Tyke" war am 13. Mai via Kidnap erschienen. Kommende Woche machen die Punks auf einer kurzen Clubtour hierzulande für vier Shows Halt. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Video: Disco//Oslo - "Kielwasser"

Live: Disco//Oslo

08.11. Oberhausen - Druckluft

09.11. Frankfurt/Main - Exzess

10.11. Trier - Lucky`s Luke

12.11. Göttingen - Juzi