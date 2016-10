VISIONS Premiere: Ein Gutes Pferd streamen Debüt "Zwischen den Zeilen ist noch Platz"

Punkrock aus Berlin - eine verlässliche Konstante: Bevor es am 11. November physisch erscheint, streamen Ein Gutes Pferd ihr erstes Album bei uns. Feuer frei für "Zwischen den Zeilen ist noch Platz".

Zusammen sind sie bereits seit 2012, jetzt geben sie sich die Sporen: Ein Gutes Pferd haben ihr erstes Album fertig und setzen damit vor Jahresfrist noch mal ein kleines Highlight in Sachen stürmischer Punkrock aus Deutschland.

"Zwischen den Zeilen ist noch Platz" heißt das gute Stück, das exklusiv bei VISIONS Premiere feiert und dort weitermacht, wo vor wenigen Wochen die erste Single "Schalldämpfer" samt zugehörigem Video aufgehört hatte.

In physischer Form wird "Zwischen den Zeilen ist noch Platz" dann am 11. November erscheinen. Und wer jetzt schon überzeugt ist, sollte nicht lange zögern: Die ersten 100 LP-Exemplare kommen in transparentem Vinyl und sind exklusiv über den Shop ihres Labels Bakraufarfita zu bekommen.

Album-Stream: Ein Gutes Pferd - "Zwischen den Zeilen ist noch Platz"