VISIONS empfiehlt: Leafmeal Festival präsentiert Entombed A.D., Avatarium und viele mehr

"A Feast Of Friends" lautete der Untertitel des Leafmeal Festival, das in knapp zwei Wochen im Dortmunder FZW über die Bühne geht. Zu Recht: Zwischen Doom, Psychedelic, Heavy Rock und härteren Metal-Spielarten haben die Festivalmacher ein starkes Szene-Line-up zusammengestellt, Bands wie Entombed A.D., Avatarium und Voivod sprechen für sich. Und: Leafmeal-Besucher kommen günstiger auf unsere nächste VISIONS-Party.

Nachdem die Premiere des Leafmeal Festivals 2015 mit Bands wie Long Distance Calling und Dead Lord bereits ein voller Erfolg war, gehen die Macher in diesem Jahr den nächsten Schritt: Das Festival nimmt sich den Raum, den es braucht, im FZW treten die Bands am Festival-Samstag sowohl auf der großen Bühne in der Halle als auch auf der Clubstage auf. Zudem findet am Tag zuvor schon ein Warm-up statt, bei dem es Shows im nahegelegenen Plattenladen Black Plastic und der Medienagentur Tapir zu sehen gibt.

Nicht nur beim Ablauf, auch beim Booking präsentiert sich das Leafmeal in seinem zweiten Jahr mittlerweile als kleines Roadburn Festival im Ruhrpott: Mit Voivod, Entombed A.D. - die ein ganz spezielles Old-School-Set spielen - und Lord Dying stehen oben einerseits harte, progressive Metal-Bands, mit Jess And The Ancient Ones oder Hexvessel werden Psychrocker pefekt bedient, Bands wie Sahg und Avatarium sprechen dagegen Doom-Fans an, und Heavyrocker dürften mit Motorowl ziemlich glücklich werden. Unten findet ihr die gesamte Running Order.

Zum Warm-up am Freitag, den 4. November gehört in diesem Jahr auch die VISIONS Party im FZW in Dortmund. Leafmeal-Kartenbesitzer zahlen dort nur den halben Eintrittspreis, außerdem sorgen die Gast-DJs sG (Secrets Of The Moon) und Arne Jamelle (Century Media Records) für den zum Festival passenden Party-Sound.

Tickets für das Leafmeal Festival bekommt ihr bei Eventim. Weitere Informationen findet ihr auf der Festival-Seite. Außerdem könnt ihr bei uns noch zwei Karten für das Leafmeal gewinnen.

Bild: Die Running Order des Leafmeal Festivals 2016

VISIONS empfiehlt:

Leafmeal Festival

04.11. Dortmund - FZW/Tapir/Black Plastic (Warm-up Night)

05.11. Dortmund - FZW