The Unexplored: Die Top 5 des Newcomer-Contests im Publikumsvoting - Darjeeling

Die Bewerbungsphase bei unserem Newcomer-Contest The Unexplored von VISIONS und GIZEH ist vorbei, das große Publikumsvoting hat begonnen. Bis zum Ende der Woche stellen wir euch hier die fünf besten Bewerber vor, aus denen ihr mit eurer Stimme den Sieger wählt. Heute präsentieren wir euch die Dream-Pop-Psychrock-Band Darjeeling aus Wuppertal.

In den vergangenen Wochen haben VISIONS und GIZEH beim Newcomer-Contest The Unexplored talentierte Solokünstler und aufstrebende Bands gesucht. Aus fast 170 Bewerbungen hat unser Soundcheck-Team die fünf besten Teilnehmer gewählt, denen ihr im großen Publikumsvoting nun zu einem Auftritt auf der Dortmunder VISIONS Party im Dezember verhelfen könnt. Vote jetzt für Deinen Favoriten und gewinne mit etwas Glück eines von 50 Geschenkpaketen bestehend aus je einem Boomball-Lautsprecher, einem Blättchenpaket von GIZEH und einem zwölfmonatigen VISIONS-Abonnement. Teilnahmeschluss ist der 30. Oktober 2016.

Heute stellen wir euch Darjeeling vor. "Postkraut" nennen die Wuppertaler ihren Stil. Und vergleichen sich ganz selbstbewusst mit MGMT. Richtig treffend ist beides nicht, erinnern ihre Songs doch vielmehr an den traumhaften Indie von Whitney, die softe Vertracktheit von Okta Logue und den Pop von Air. Mit MGMT und Krautrock haben sie höchstens die Vorliebe für Psychedelic gemeinsam. Dabei können sie sich jederzeit auf die Stimme ihres Sängers Fabian Reinkenhoff verlassen, deren Samtigkeit auch gut zu schummrigem R'n'B passen würde. Derzeit arbeitet das Trio, das live von einem Schlagzeuger komplettiert wird, an seinem Debüt. Was wir daraus schon hören konnten, klingt in jedem Fall reif und viel zu groß fürs enge Wuppertal.

Unten könnt Ihr in einige Songs der Band reinhören. Das ist genau Eure Musik? Dann verhelft Darjeeling jetzt zum großen Auftritt bei der VISONS Party im FZW! Hier geht's zum Voting: abstimmen und gewinnen

Stream: Darjeeling - "Little Weapon"

Stream: Darjeeling - "I Won't Be Waiting Till You're Gone"