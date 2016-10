Depeche Mode kommen 2017 mit neuem Album "Spirit" auf Tour

Depeche Mode kehren im kommenden Sommer für acht Konzerte nach Deutschland und in die Schweiz zurück - im Rahmen ihrer "Global Spirit Tour" und mit einem neuen Album im Gepäck.

"Spirit", das 14. Studioalbum von Depeche Mode und Nachfolger des 2013 veröffentlichten "Delta Machine", soll bereits im Frühjahr 2017 erscheinen. Den Auftakt der Welttournee markiert dann das Konzert der Synthiepop-Ikonen Anfang Mai in Stockholm. Rund drei Wochen später steht dann mit Leipzig das erste von sieben Deutschland-Konzerten an. Außerdem wird die Band Mitte Juni eine Show in Zürich spielen.

Die Details zur "Global Spirit Tour" gaben Dave Gahan, Martin Gore und Andy Fletcher am gestrigen Dienstag auf einer Pressekonferenz in Mailand bekannt - auch wenn sie dabei an Informationen zum zugehörigen Album sparten. Für die Visuals und das Stage Design haben die Briten abermals ihren langjährigen Stammgrafiker Anton Corbijn verpflichtet. Man kann davon ausgehen, dass Corbijn auch das Artwork von "Spirit" entwerfen wird.

Tickets für die deutschen und Schweizer Konzerte sind ab kommendem Freitag bei Eventim erhältlich.

Live: Depeche Mode

27.05. Leipzig - Festwiese

05.06. Köln - RheinEnergie Stadion

09.06. München - Olympiastadion

11.06. Hannover - HDI Arena

18.06. Zürich - Letzigrund-Stadion

20.06. Frankfurt - Commerzbank-Arena

22.06. Berlin - Olympiastadion

04.07. Gelsenkirchen - Veltins Arena

Video: Depeche Mode - Pressekonferenz zur "Global Spirit Tour"