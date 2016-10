VISIONS Premiere: Power-Popper Keegan streamen neuen Song "Poison"

Die Power-Popper Keegan veröffentlichen im November ihr viertes Album "Famous Last Words". "Poison", die erste Single daraus, gibt es bei uns als VISIONS-Premiere im Stream zu hören.

Der Titel des vierten Keegan-Albums "Famous Last Words" ist hoffentlich nicht wörtlich zu nehmen. Dazu ist "Poison", die erste Single aus dem Ende November bei Bellfire erscheinenden Album, zu vielversprechend: kraftvoller Power-Pop mit viel Kante und großer Eingängigkeit.

Geschrieben hatte Keegan-Gitarrist Massimo Peter den Song bereits 2009, bevor er zwischenzeitlich aus der Band ausgestiegen war. Jetzt ist er wieder mit an Bord und die Band mit Sitz in Köln hat "Poison" für "Famous Last Words" neu aufgenommen.

Wer Keegan rund um die Veröffentlichung des Albums live sehen möchte, hat dazu zweimal in Köln Gelegenheit. "Famous Last Words" erscheint am 25. November.

Stream: Keegan - "Poison"

Live: Keegan

01.11. Köln - Blue Shell

16.12. Köln - Tsunami