Fucked Up streamen neue Single "This Mother Forever"

Fucked Up haben eine neue Twelve-Inch namens "This Mother Forever" veröffentlicht. Neben dem bereits bekannten Song "Our Own Blood" ist darauf auch der neue 16-Minuten-Titeltrack enthalten, den die Hardcore-Punks als Stream im Netz zur Verfügung stellen.

Das 30-minütige "Our Own Blood" hatten Fucked Up schon im Dezember 2015 veröffentlicht, jetzt präsentieren die Hardcore-Punks ihren nächsten Mammut-Song: Der Titeltrack ihrer neuen Twelve-Inch "This Mother Forever" ist zwar nur halb so lang wie ihr gemeinsames Drone-Stück mit der Inuit-Kehlensängerin Tanya Tagaq, kommt aber trotzdem noch auf eine stolze Länge von fast 16 Minuten.

Und die nutzen Fucked Up voll aus: Der Song beginnt mit fieberhaftem Rauschen, das erst nach einer Minute langsam von verspielten Gitarren verdrängt wird. Die Band nimmt sich alle Zeit der Welt, erzeugt erwartungsvoll Spannung und bricht nach etwa einem Drittel der Zeit atmosphärisch aus - Damian Abraham singt dazu mit rotzig-matschiger Stimme Zeilen wie "I am the song and you are the singer/ I am the gift and you are the giver/ A deafening silence, an empty cathedral/ You are my voice, this mother forever".

Zuletzt hatten Fucked Up auch eine neue Zodiac-Single für 2017 angekündigt.

Stream: Fucked Up - "This Mother Forever"