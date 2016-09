Pete Doherty kündigt neues Soloalbum "Hamburg Demonstrations" an und streamt ersten Song daraus

Pete Doherty veröffentlicht im Dezember sein zweites Soloalbum. Mit "I Don't Love Anyone (But You're Not Just Anyone)" kann man den ersten Song aus "Hamburg Demonstrations" bereits hören.

Am 02. Dezember wird Pete Doherty sein zweites Soloalbum nach "Grace/Wasteland" von 2009 veröffentlichen. Wie der Titel "Hamburg Demonstrations" vermuten lässt, ist das Album während eines sechsmonatigen Aufenthalts von Doherty in Hamburg entstanden. Aufgenommen hat er es in den Clouds Hill Studios, produziert hat Johann Scheerer.

Einige der Songs auf dem Album sind bereits bekannt: "The Whole World Is Our Playground" hatte Dohertys zum Record Store Day 2016 veröffentlicht, das Amy-Winehouse-Tribute "Flags Of The Old Regime" 2015 als Single. Für "Hamburg Demonstrations" hat er es neu aufgenommen und in "Flags From The Old Regime" umbenannt.

Mit "Hell To Pay At The Gates Of Heaven" gibt es auch einen Song darauf, der sich mit den Terroranschlägen in Paris im November 2015 beschäftigt. Doherty ist am 16. November dieses Jahres der erste Künstler, der im wiedereröffneten Bataclan auftritt.

Die vorab ausgekoppelte Single "I Don't Love Anyone (But You're Not Just Anyone)" zeigt Doherty von seiner sanften, man möchte fast sagen kitschigen Seite, die aber durch die typische Brüchigkeit seines Songwritings wieder aufgefangen wird.

Zuletzt hatte Doherty mit den Libertines das Album "Anthems For Doomed Youth" aufgenommen, das erste Album der Band seit 2004.

Stream: Pete Doherty - "I Don't Love Anyone (But You're Not Just Anyone)"

Cover & Tracklist: Pete Doherty - "Hamburg Demonstrations"

01. "Kolly Kibber"

02. "Down For The Outing"

03. "Birdcage"

04. "Hell To Pay At The Gates Of Heaven"

05. "Flags From The Old Regime"

06. "I Don’t Love Anyone (But You’re Not Just Anyone) V2"

07. "A Spy In The House Of Love"

08. "Oily Boker"

09. "I Don’t Love Anyone (But You’re Not Just Anyone)"

10. "The Whole World Is Our Playground"

11. "She is Far"