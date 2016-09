VISIONS Premiere: Posthardcore-Newcomer Fabrik Fabrik streamen gleichnamiges Debütalbum

Screamo, Hardcore, Punkrock - in diesem Spannungsfeld bewegen sich Fabrik Fabrik aus Berlin auf ihrem nach der Band benannten ersten Album. Wir haben "Fabrik Fabrik" für euch im Stream.

Mit ihrem melancholisch-angepissten Punk-Posthardcore-Hybriden verlieren Fabrik Fabrik definitiv keine Zeit: Zwischen der ersten Show und dem kommenden Release ihres gleichnamigen Debütalbums, das ihr bei uns im Stream hören könnt, liegen nicht mal fünf Monate.

Die neun Songs auf "Fabrik Fabrik" wirken allerdings auf keinen Fall wie Schnellschüsse, sondern bilden einen angenehmen unprätentiösen Querschnitt durch die deutsche Punk-Landschaft. "In Bahnen" ist düster groovender Hardcore, "Modell" erinnert in seiner Melodieführung an Bands wie The Tidal Sleep, "Kein Wort" vereint schleppenden Twang mit atemlosem Screamo, und mit ihrem Cover von "Der Tod ist ein Meister aus Deutschland" von Slime positioniert sich das Quartett sowohl politisch als auch musikalisch.

"Fabrik Fabrik" erscheint am 30. September via Phantom.

Album-Stream: Fabrik Fabrik - "Fabrik Fabrik"