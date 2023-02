Musa Dagh kündigen Tour an

Foto: Christoph Eisenmenger

Die Noise-Supergroup Musa Dagh hat die Aufnahmen für ihr zweites Studioalbum bereits im Kasten, bevor es allerdings neues Material auf die Ohren gibt, gehen sie im Mai auf Deutschlandtour.

Ihr selbstbetiteltes Debütalbum hatten Musa Dagh mitten in der Pandemie 2021 veröffentlicht. Die Resonanz war riesig, wie die Band selbst sagt, also machten sie sich prompt daran, Songs für ein zweites Album zu schreiben. Für die Songwriting-Sessions und die Aufnahmen setzten Aydo Abay (Ex-Blackmail), Aren Emirze (Harmful) und Thomas Götz (u.a. Beatsteaks) dieses Mal nicht auf das private Studio von Götz, sondern begaben sie sich ins Hamburger Clouds Hill Studio - wie wir in VISIONS 358 berichteten.

Außerdem verkündeten sie kürzlich eine Änderung im Line-up: Thomas Götz hat zwar an den Songwriting-Sessions mitgewirkt, das Schlagzeug für die Aufnahmen allerdings bereits an Sascha Madsen übergeben. Wie die Band im VISIONS-Interview verrät, sind zwölf Songs bereits eingespielt und warten nur noch auf Gesang und den finalen Mix, bevor sie der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Sascha Madsen wird die Noise-Supergroup auch auf der nun angekündigten ersten Tour begleiten: diese führt sie im Mai in sieben Stopps durch die Republik. Tickets gibt es ab sofort bei unter anderem Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Musa Dagh

17.05. Hamburg - Molotow Skybar

18.05. Köln - Artheater

19.05. München - Strom

21.05. Leipzig - Naumanns

22.05. Nürnberg - Club Stereo

23.05. Frankfurt/Main - Nachtleben

24.05. Berlin - Badehaus Berlin