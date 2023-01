VISIONS Premiere: Johnny And The Rotten zeigen Video zu "Psychedelic Clouds"

Foto: Florian Lehner

Johnny And The Rotten koppeln aus ihrem aktuellen Album eine Single inklusive Musikvideo aus. Gewagt kombinieren sie Punk mit Psychedelic- und Noise-Rock und stoßen damit eine Tür in traumhafte Ebenen auf.

Das Trio Johnny And The Rotten aus Österreich bewährte sich in der Linzer Musikszene bereits mit seinem ausschweifendem Psychedelic und Hang zu furiosem Surf-Rock, mit dem sie die Welle zwischen harten Noise-Elementen, trippigen Instrumentalparts reiten.

Frontmann Hannes "Johnny" Arnezeder, Bassist Mario Sanchez und Drummer Theodor Finster sind zwar erst seit der Pandemie in der aktuellen Konstellation aktiv, verstehen sich aber längst schon darauf, vielschichtige Brücken zwischen den Beach Boys und Sonic Youth zu schlagen, wobei wütender Punk der Ursprung des kreativen Denkens bestehen bleibt - der Bandname gibt es ja quasi vor. Daher wurde Debüt "Down The Rabbit Hole" 2020 sogar gleich im Sunshine-State Kalifornien beim ehemaligen Garage-Experten Burger Records vertrieben.

Mit ihrer nun erschienen zweiten Single "Psychedelic Clouds" aus dem aktuellen Album "Here Comes Johnny II" besinnen sich die Österreicher auf die meditativen Momente im Psychedelic Rock. Die Band weißt dazu alle Hörer:innen an: "Gönne dir eine Pause. Leg dich ins Gras, beobachte die Wolken wie sie ihre Formen verändern und verliere dich in deinen Gedanken." Die Band ließ die stark verzerrten Gitarren von vorherigen Tracks weg und spielt harmonisch, weich ohne große Amp-Aufbauten oder extravagante Pedals. Das Tempo plätschert leicht dahin und verweist keineswegs auf die raue Seite der Band. Das farbenfrohe Musikvideo kommt von Künstlerin Jennifer Eden.

Die im September erschienene Platte kann noch über Label Stone Free digital und auf Vinyl bestellt werden.

Video: Johnny And The Rotten - "Psychedelic Clouds"