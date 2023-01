Tom Verlaine von Television ist tot

Foto: Getty Images/Richard E. Aaron/Redferns

Tom Verlaine, Gitarrist, Frontmann und Gründungsmitglied von Television, ist am 28. Januar im Alter von 73 Jahren gestorben.

Tom Verlaine, der mit bürgerlichem Namen Thomas Miller hieß, zog 1968 gemeinsam mit seinem Schulfreund Richard Hell nach New York City, wo beide anfangs in verschiedenen Bands spielten, bevor sie 1973 gemeinsam mit Richard Lloyd Television gründeten. Die Band gilt als einer der prägendsten Gruppen der New Yorker Punkszene, obwohl sie nie großen kommerziellen Erfolg feiern konnte. 1977 veröffentlichte die Band ihr Debütalbum "Marquee Moon", was als eines der einflussreichsten Alben der 70er gilt. Schon kurz nach Veröffentlichung ihres zweiten Albums "Adventure" löste sich die Band allerdings auf, wiedervereinigte sich kurzzeitig in den frühen 90ern für ein drittes Album und nochmal 2001, diesmal nur live. Verlaine setzte in der Zwischenzeit auf ein Soloprojekt, unter dem er mehrere Alben veröffentlichte.

Nun ist der Gitarrist, Sänger und Hauptsongwriter von Television am 28. Januar im Alter von 73 Jahren in New York gestorben. Seinen Tod verkündete Jesse Paris Smith, die Tochter von Patti Smith. Verlaine sei friedlich nach kurzer Krankheit im Kreise seiner engen Freunde verstorben.

Noch bevor Verlaines Tod auf Social-Media öffentlicht verkündet wurde, meldeten sich zahlreiche Musiker:innen zu Wort: Steve Wynn von The Dream Syndicate berichtete von dem massiven Einfluss den Verlaine auf ihn und viele befreundete Gitarristen hatte, Dean Wareham von Luna bezeichnete Verlaine als seinen Lieblingsgitarristen und R.E.M.-Frontmann Michael Stipe veröffentlichte einen ausschweifenden Nachruf auf dem Twitter-Profil seiner Band: "Gott segne dich, Tom Verlaine, und danke für die Lieder, die Texte, die Stimme! Und später für die Lacher, die Inspiration, die Geschichten und den festen Glauben daran, dass Musik und Kunst die Materie, das Leben, die Erfahrung verändern und umgestalten können. Du hast mich in eine Welt eingeführt, die mein Leben auf den Kopf gestellt hat. Ich bin dir für immer dankbar", so Stipe. Auch zahlreiche weitere Musiker:innen reagierten auf den Tod von Verlaine und zollten ihm Tribut.

Tweet: Television verkünden den Tod von Tom Verlaine

TV/RIP



Very sad news that Tom Verlaine has died aged 73 pic.twitter.com/gtGtco1Xyj — TELEVISION (@TELE_VISION_TV) January 28, 2023

Instagram-Beitrag: Patti Smith über den Tod von Tom Verlaine

Tweet: Blondie postet ein Tribut an Tom Verlaine

Tweet: Michael Stipe über Tom Verlaine

Tom Verlaine 1949-2023



"I've lost a hero.... You introduced me to a world that flipped my life upside down. I am forever grateful." - Michael Stipe pic.twitter.com/csmxXhKPht — R.E.M. HQ (@remhq) January 29, 2023

Tweet: Steve Albini über den Tod von Tom Verlaine