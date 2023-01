Newsflash (Metallica, Incubus, Fall Out Boy u.a.)

Foto: Tim Saccenti

Neuigkeiten von Metallica, Incubus, Fall Out Boy, Ghost, Pantera, Monolord, Slowthai, American Nightmare, Havemeyer, und Willie J. Healey.

+++ Metallica haben ein exklusives Kino-Event zum Albumrelease angekündigt. Am 13. April, also einen Tag vor offiziellem Release, wird das neue Album der Metal-Größen in voller Länge weltweit in ausgewählten Kinos präsentiert, inklusive Kommentaren der Band und Musikvideos zu jedem Song. Tickets für das "72 Seasons - Global Premiere"-Event gibt es ab dem 2. März online zu kaufen. "72 Seasons", das neue Album von Metallica, erscheint am 14. April via Blackened/Universal. Zuvor wurden bereits die Singles "Screaming Suicide" und "Lux Æterna" veröffentlicht. Zudem gehen Metallica 2023 und 2024 auf Welttournee, auf der sie auch je zwei Shows in Hamburg und München spielen werden. Tickets gibt es online.

Instagram-Beitrag: Metallica kündigen Streaming-Event an

Live: Metallica (2023)

26.05. Hamburg - Volksparkstadion*

28.05. Hamburg - Volksparkstadion#

Live: Metallica (2024)

24.05. München - Olympiastadion*

26.05. München - Olympiastadion#

* mit Architects & Mammoth WVH # mit Five Finger Death Punch & Ice Nine Kills

+++ Incubus-Bassist Ben Kenney hat seine Krebserkrankung öffetnlich gemacht. Über seinen Zustand schrieb er: "Leider habe ich letztes Jahr erfahren, dass ich einen Hirntumor habe. Als ich von der Tournee nach Hause kam, wurde er erfolgreich operiert und entfernt. Dieses Jahr nehme ich mir eine Auszeit von Tourneen und sozialen Medien, um mich zu erholen." Die Band um Frontmann Brandon Boyd gab an, für die Tour in diesem Jahr mit Tal Wilkenfeld bereits Ersatz gefunden zu haben. Das aktuelle Album "8" erschien bereits 2017 über Island. Neue Songs seien allerdings schon in Arbeit.

Instagram-Post: Ben Kenney erholt sich von seiner Gehirnoperation

VISIONS empfiehlt:

Incubus

01.06. Berlin - Verti Music Hall

05.06. Hamburg - Stadtpark

+++ Fall Out Boy haben die neue Single "Heartbreak Feels So Good" veröffentlicht. Im Video zur Single versucht die Chicagoer Band Rivers Cuomo von Weezer zu kidnappen, scheitert jedoch beim Versuch. Der Song verfolgt einen noch poppigeren Ansatz als das erst letzte Woche veröffentlichte "Love From The Other Side", das sich eher in Richung der früheren Pop-Punk-Veröffentlichungen der Band bewegte. Beide Songs sind Teil des neuen Albums der Band "So Much (For) Stardust", das am 24. März via Fueled By Ramen erscheint. Es kann vorbestellt werden.

Video: Fall Out Boy - "Heartbreak Feels So Good"

+++ Ghost haben eine überarbeitete Version von "Spillways" veröffentlicht. Zusammen mit Joe Elliott, dem Sänger von Def Leppard, entstanden neue Vocals für die vierte Single des aktuellen Studioalbums "Impera". In dem bandüblichen Erzählstil veröffentlichten sie auch die vermeintliche Entstehungsgeschichte der Zusammenarbeit. Elliott sitzt gelangweilt in einem Pub in Dublin, trinkt ein Pint Guinness und wird von einem Thekengast zum Karaokesingen aufgefordert. Elliot ist zunächst noch nicht angetan, wird aber bei seiner Performance für den "Pope-Crawl" von überirdischen, okkulten Mächten heimgesucht: der Ursprung des neuen Gesangparts.

Video: Joe Elliot beim "Pope-Crawl"

Video: Ghost ft. Joe Elliote - "Spillways"

+++ Das Pantera-Konzert in Wien wurde abgesagt. Einen Grund nannten die Veranstalter:innen nicht, die Absage erfolgt jedoch nur wenige Tage nachdem die Band aus dem Line-up der Schwesterfestivals Rock Am Ring und Rock Im Park gestrichen wurde. Die Vermutung liegt also nahe, dass auch hier die Vergangenheit von Phil Anselmo als Grund für die Absage gilt. Anselmo hatte 2016 während eines Konzerts seiner Band einen Hitlergruß gezeigt und "White Power" Rufe in die Menge gerufen. Von seiner Seite folgte zwar eine Entschuldigung, doch auch zuvor war Anselmo vermehrt negativ aufgefallen. Die Live-Reunion-Konzerte von Pantera in Berlin und Hamburg im Juni finden laut jetzigem Stand weiterhin statt.

+++ Monolord haben Einblicke aus dem Studio geteilt. Die schwedische Doom-Metal-Band teilte ein Foto von ihrem Bassisten Mika Häkki, ebenso wie ein Selfie von Drummer Esben Willems aus dem Studio auf Social-Media. Wann wir das neue Material zu hören bekommen, ist noch nicht bekannt. Ihr aktuelles Album "Time To Shine" veröffentlichten Monolord 2021.

Instagram-Beitrag: Monolord-Drummer Esben Willems im Studio

Instagram-Beitrag: Monolord-Bassist Mika Häkki im Studio

+++ Slowthai hat sein drittes Studioalbum angekündigt und die erste Single "Selfish" ausgekoppelt. "UGLY" erscheint am 3. März über Interscope. Der Titel des Albums ist ein Akronym für "U Gotta Love Yourself", was der britische Punk-Rapper in einem Statement verdeutlichte: "Ich bin ganz ich selbst - es geht darum, wie ich mich fühle und was ich sein will... es ist alles, worauf ich hingearbeitet habe." Auf seiner neuen Single knüpft Slowthai mit verzerrten Gitarrenschleifen und treibenden Drums an einige vorherige Veröffentlichungen an. Laut dem Rapper mit bürgerlichem Namen Tyron Kaymone Frampton selbst, lies er auch seine Liebe für Nirvana, Radiohead und Daniel Johnston miteinfließen. Und auch textlich geht es wieder höchst kritisch mit sich selbst und der britischen Gesellschaft zu: "People suck dick to climb a pyramid, it makes me sick/ But they just thinkin' for themselves/ Rich get rich and I been one of them." Sein drittes Studioalbum wurde von Dan Carey produziert, der unter anderem mit Bands wie Fontaines D.C., Black Midi, Wet Leg, Squid oder Foals zusammenarbeitete. Für Promo-Zwecke sperrte sich Slowthai in einen Spiegelraum ein und versuchte 24 Stunden darin zu verharren. Das achtstündige Video seht ihr unten. Das Album kann schon beim Künstler selbst vorbestellt werden.

Video: Slowthai - "Selfish"

Video: Slowthai in der Spiegelkammer

Cover & Tracklist: Slowthai - "UGLY"

01. "Yum"

02. "Selfish"

03. "Sooner"

04. "Feel Good"

05. "Never Again"

06. "Fuck It Puppet"

07. "HAPPY"

08. "UGLY"

09. "Falling"

10. "Wotz funny"

11. "Tourniquet"

12. "25% Club"

+++ American Nightmare haben eine neue EP angekündigt. "Dedicated To The Next World" erscheint am 2. Juni via Heartworm Press. Die Band veröffentlicht mit Ankündigung außerdem den Song "Self Check-Out" als erste Single. Die EP kann über die Label-Webseite in verschiedenen Varianten vorbestellt werden. Ihr noch aktuelles, selbstbetiteltes Album veröffentlichte die Hardcore-Band 2018.

Video: American Nightmare - "Self Check-Out"

Cover & Tracklist: American Nightmare - "Dedicated To The Next World EP"

01. "How I Got Away"

02. "Self Check-Out"

03. "Real Love"

04. "Praying Hands On Fire"

+++ Havemeyer haben die neue Single "Swim" geteilt. Der Song stellt die letzte Vorab-Veröffentlichung aus ihrem neuen Album "Slacker" dar, das am 3. März via Crazysane erscheint. Frontmann Jan Ebert wollte mit dem Song das Gefühl des dauernden Überdenkens von Ereignissen festhalten: "Der Song verkörpert das entmutigende Gefühl, wenn eine kleine Interaktion größer und größer gemacht wird, indem man sie überdenkt und in verschiedenen Variationen im Kopf durchspielt.[...] Wenn man sich im Bett hin und her wälzt, fragt man sich, wer, wann und was gesagt wurde, und, was noch wichtiger ist, wie es jetzt weitergeht." Zuvor hatten Havemeyer bereits die Singles "Moonlight" und "Headlines" veröffentlicht. Das Album kann noch beim Label vorbestellt werden.

Video: Havemeyer - "Swim"

+++ Willie J Healey hat die neue Single "Thank You" in Zusammenarbeit mit Jamie T veröffentlicht. Der Song ist Teil des neuen Albums des britischen Singer/Songwriters, das am 24. März via Yala! erscheint. "Bunny" kann in seinem Shop schon vorbestellt werden.

Video: Willie J Healey - "Thank You" feat. Jamie T