VISIONS Premiere: Die Cigaretten veröffentlichen "Safe" inklusive Musikvideo

Foto: Katja Ruge

Das Hamburger Trio Die Cigaretten bezeichnet seinen Stil selbst als "Hypergrunge". Das trifft zumindest auf die neueste Single "Safe" zu, die mit fuzzigem Grunge sowie einem psychedelischen Musikvideo überzeugt.

Die Cigaretten schicken mit dem fuzz-rockigen "Safe" eine Liebeserklärung in die Welt: nachdem ihre neueste Single mit einem fulminanten Gitarrensolo beginnt, singen sie über die simple Bassline immer wieder über einen personifizierten Safe Space.

Dazu liefern sie ein trippiges Musikvideo voller verzerrter Bilder, in dessen Mittelpunkt eine nackte Personen in Embryonalhaltung zu sehen ist - es lässt sich erahnen, dass es sich um die einzelnen Bandmitglieder handelt. Die Körperhaltung wirkt verletzlich und scheint auf den ersten Blick widersprüchlich zum repetitiven Text der neuen Single: "Safe/ Fühl mich safe/ Ja, ich fühl mich safe bei dir."

Das Trio aus Hamburg hatte 2019 sein Debütalbum "Vibe Ride" veröffentlicht, Nachfolger "Emotional Eater" erschien 2021. "Safe" scheint nun ein erster Vorgeschmack auf neue Musik von Die Cigaretten zu sein, genauere Informationen zu kommenden Veröffentlichungen gibt es bisher jedoch noch nicht. Dabei erinnern sie in ihren Songs nicht nur äußerlich an Nirvana, auch ihr Sound ist an eine lässige Version von 90s-Grunge angelehnt - sie selbst legen aber noch einen drauf: "Hypergrunge" nennen die Hamburger ihr Genre.

Video: Die Cigaretten - "Safe"