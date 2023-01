Rock am Ring und Rock im Park: Pantera aus dem Line-up gestrichen

Foto: Demian Pleuler

Die Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park reagierten damit auf die anhaltende Kritik an dem Auftritt von Sänger Phil Anselmo, der unter anderem 2016 einen Hitlergruß zeigte.

"Die Band Pantera wird nicht wie angekündigt bei Rock am Ring und Rock im Park 2023 auftreten", heißt es in dem Statement, welches die Festivals zeitgleich über die sozialen Medien teilten. Nach intensiven Gespräch mit Künstler:innen, Partner:innen und den Festivalfans über die letzten Wochen hätten sich die Veranstalter:innen dazu entschlossen, die Band zur Reunion ihrer noch lebenden Mitglieder doch aus dem Programm zu nehmen.

Zunächst hatten die Zwillingsfestivals noch an der Verpflichtung von Pantera trotz der Kritik festgehalten. "In mehreren Gesprächen wurde uns glaubwürdig versichert, dass Phil Anselmos Verhalten von 2016 in keinem Fall die Ansichten der Band widerspiegelt und er sein Auftreten aufrichtig und tief bereut", verteidigten sie die Buchung Panteras noch Mitte Januar. Frontmann Anselmo war in der Vergangenheit mehrfach durch rassistische Äußerungen aufgefallen. 2016 hatte Anselmo etwa während eines Konzerts den Hitlergruß gezeigt und "White Power" in die Menge gerufen. Er entschuldigte sich damals und nannte sein Verhalten "hässlich" und "unangebracht". Doch er fiel bereits zuvor mehrfach auf: 1994 stellte er sich gegenüber MTV Rassismus-Vorwürfen in einem T-Shirt der Band Carnivore mit rassistischer Symbolik und verharmloste rassistische Parolen, die auf seinen Konzerten gerufen wurden. 1995 sagte er auf der Bühne, dass er Rap dafür hasse "quer über die weiße Kultur zu pissen" und rief den Abend als "eine weiße Angelegenheit" aus. Auch mit seiner Band Superjoint Ritual veröffentliche Anselmo 2003 das Album "A Lethal Dosis Of American Hatred", auf dem sich der Song "Stealing A Page Or Two From Armed And Radical Pagans" rassistisch gegen Muslime und Juden wandte.

Aufgrund dieser verschiedenen Vorfälle über einen Zeitraum von über 20 Jahren zweifelten wohl viele Kritiker:innen, darunter auch Nathan Gray, an der Aufrichtigkeit der damaligen Entschuldigung Anselmos. "Danke, dass ihr zugehört und wirklich Stellung bezogen habt", schrieb Gray kurz nach Veröffentlichung der Absage. "Ich kann euch gar nicht sagen, wie glücklich ich im Moment bin und wie wichtig diese Entscheidung ist. Ihr habt etwas Wunderbares getan, und ich weiß, dass es nicht leicht war."

Rock am Ring und Rock im Park finden vom 2. Juni bis 4. Juni am Nürburgring/Eifel bzw. am Zeppelinfeld Nürnberg mit unter anderem Rise Against, Limp Bizkit, Kings Of Leon und den Toten Hosen statt. Tickets und weitere Infos gibt es auf den jeweiligen Webseiten rock-am-ring.com und rock-im-park.com.

