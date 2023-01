10 Songs mit... Off!

Foto: Jeff Forney

In unserer Rubrik "10 Songs mit..." stellen Musiker:innen zehn Songs zu einem Thema zusammen und erzählen, was diese Ihnen bedeuten. Heute stellt Off!-Bassist Autry Fulbright II zehn Songs über das Verlassen vor, die ihm immer im Gedächtnis geblieben sind

01. Sonic Youth - "Teenage Riot"

Auch bekannt als einer der besten Songs der Geschichte, zu dem man trommeln kann. Ich erinnere mich, wie ich ihn Anfang der Neunziger auf dem Rücksitz des Autos meines Vaters in Los Angeles über Radiosender KROQ entdeckte und dann noch einmal, als wir nach Atlanta zogen, über WRAS. Das Intro hat eine hypnotische Qualität, die in triumphale Dissonanz und euphorische Melancholie übergeht und jedes Mal, wenn ich es höre, das schwindelerregende Gefühl einfängt, ein Teenager zu sein.

02. Jimmy Hammond Smith - "Can't We Smile?"

Dieses Lied habe ich vor kurzem in einer Hoteltoilette in New York City entdeckt -wie man das eben so macht. Der Refrain schwankt zwischen einer entspannten Aufforderung, die leichtere Seite des Lebens zu umarmen, und etwas viel Tragischerem; er plädiert für eine Rückkehr zu helleren Tagen. "I'm here for the heartbreak again and again."

03. The Cyrkle - "The Visit (She Was Here)"

Eine ziemlich obskure Ode an die verlorene Liebe. Trotz der Verbindungen der Gruppe zu Mitgliedern und dem Management der Beatles haben The Cyrkle leider nie einen großen kommerziellen Erfolg erzielt. Der Song deutet nicht nur auf eine verpasste Liebesbeziehung hin, sondern auch auf unrealisiertes musikalisches Potenzial.

04. Felt - "Now She's Gone"

Ein musikalisch-akrobatischer Song an der Ecke von Psych und Jazz. Der Song erzählt die Geschichte einer armen, verlorenen Seele, die ein liebloses Zuhause verlässt, um in die noch härteren, drogenverwöhnten Straßen der Großstadt zu ziehen. Ein tragisches, aber ansteckendes Lied, das nie langweilig wird.

05. Low - "Always Trying To Work It Out"

Das Traurigste an diesem Song ist die kürzlich verstorbene (und sehr liebe) Mimi Parker, Sängerin und Herzstück von Low. Dieser Song wirkt wie zwei Geister, die auf ein längst vergangenes, aber nie vergessenes Leben zurückblicken.

06. Jim Sullivan - "Johnny"

Normalerweise flehen Lieder, in denen es darum geht, den Himmel zu erreichen, die Person an, die aufsteigt, weiterzumachen, anstatt sie zu ermahnen, wieder herunterzukommen. Dieser Song aus Sullivans wenig bekanntem Klassiker "U.F.O." (unterstützt von niemand Geringerem als der weltklasse Wrecking Crew) tut genau das; er erzählt eine gekonnt arrangierte Warngeschichte über die Gefahren der falschen Art des Fliegens.

07. Shame - "Angie"

Charlie Steen, eine der größten jungen Stimmen Südlondons der letzten Jahre, schafft mit seinem schwermütigen Bariton eine düstere und wunderschöne Ode an die Titelfigur. Wir werden zwar nie wirklich erfahren, was Angie zu ihrem Weggang bewogen hat, aber wenn er schließlich "You'll never be replaced" singt, kann man nicht anders, als es zu glauben.

08. Dry Cleaning - "Goodnight"

Eine pastorale Ode an eine verstorbene Großmutter, eine tote Katze und den süßen Vogel der Jugend. "Everything was so easy." War es wahrscheinlich nicht, aber es scheint so.

09. Cleaners From Venus - "Only A Shadow"

Bei diesem Klassiker aus den frühen 80ern ist es schwer zu sagen, wer gegangen und wer zurückgeblieben ist. Die Sehnsucht ist auf beiden Seiten die gleiche, mit Gitarrenharmonien, die wie Tränen im Regen fallen, und verzögertem Gesang, der wie Erinnerungen oder Schatten in der Morgendämmerung eines neuen Tages verblasst.

10. Bad Brains - "Sailin' On"

Keine Liste über Abschiedslieder wäre vollständig ohne diesen Song der unnachahmlichen Bad Brains. Die Präzision und Geschwindigkeit, mit der dieses Abschiedslied vorgetragen wird, spricht für die Absicht und Unmittelbarkeit des Albums, von dem es stammt. Wenn H.R. singt, dass er weiterzieht, kann man sicher sein, dass er schon längst weg ist.

Klassische honorable mentions:

David Bowie - "Blackstar"

Beatles - "She's Leaving Home"

Gladys Knight & The Pips - "Midnight Train To Georgia"

Spotify-Playlist: 10 Songs mit... Off!