Newsflash (Sleaford Mods, Trent Reznor, Iggy Pop u.a.)

Neuigkeiten von Sleaford Mods, Trent Reznor, Iggy Pop, The Strokes, The Inspector Cluzo,Venamoris, In Flames und Nick Cave gegen künstliche Intelligenzen.

+++ Sleaford Mods haben ihr neues Album "UK Grim" angekündigt und die erste Single daraus ausgekoppelt. Auf Titeltrack "UK Grim" wettern die Electropunks wie üblich, aber so explizit wie noch nie, gegen das britische Establishment. In dem ebenfalls geteilten Musikvideo in Collagen-Optik kriegen vor allem britische Prominente und Poltiker:innen ihr Fett weg. "Die Fäulnis hat eingesetzt", kommentierte Sänger/Rapper Jason Williamson den Track. "Es ist so sehr in unser Bewusstsein gedrungen, dass wir mit der konservativen Partei eins geworden sind. Wir sind jetzt alle konservative Abgeordnete... Diener dieser wirklich düsteren Art von Aldi-Nationalismus." Das zwölfte Studioalbum der Sleaford Mods erscheint am 10. März bei Rough Trade und kann dort auch vorbestellt werden.

Video: Sleaford Mods - "UK Grim"

Cover & Tracklist: Sleaford Mods - "UK Grim"

01. "UK Grim"

02. "D.I.Why"

03. "Force 10 From Navarone"

04. "Tilldipper"

05. "On The Ground"

06. "Rightwing Beast"

07. "Smash Each Other Up"

08. "Don"

09. "So Trendy"

10. "I Claudius"

11. "Pit2Pit"

12. "Apart From You"

13. "Tory Kong"

14. "Rhythms Of Class"

+++ Trent Reznor & Atticus Ross haben ein Musikvideo zu "(You Made It Feel Like) Home" veröffentlicht. Der Song ist Teil des Soundtracks den die Nine Inch Nails-Mitglieder für den Film "Bones And All" komponiert haben. Das Musikvideo zu der melancholischen Ballade ist zusammengeschnitten aus zahlreichen Szenen des Films. Der gesamte Soundtrack ist online verfügbar.

Video: Trent Reznor & Atticus Ross - "(You Made It Feel Like) Home"

+++ Iggy Pop hat ein Musikvideo zum Song "Strung Out Johnny" veröffentlicht. Der Song wurde bereits Mitte Dezember als zweite Single vorausgeschickt und ist Teil des neuen Albums des "Godfather Of Punk" das am 6. Januar unter dem Titel "Every Loser" via Gold Tooth erschienen ist. Thema des Songs ist unschuldiger Drogenkonsum, der in der Abhängigkeit endet - dies wird auch im abstrusen Video wiedergegeben, das sich mit der Vergänglichkeit von Dingen beschäftigt. Für den Song holte sich Pop prominente Gäste ins Boot: (Ex-)Red Hot Chili Peppers-Mitglieder Chad Smith und Josh Klinghoffer. "Every Loser" kann auf der Künstlerseite bestellt werden.

Video: Iggy Pop - "Strung Out Johnny"

+++ The Inspector Cluzo haben die neue Single "Running A Family Farm Is More Rock Than Playing Rock'n'Roll Music" inklusive Musikvideo gestreamt. Der Song soll ein Zeichen gegen die Industrialisierung der Landwirtschaft setzen: "Die wenigen unabhängigen Landwirtschaftsbetriebe in Familienhand, die es heute noch gibt, sind mit großen Problemen konfrontiert: Die immer gravierender werdenden Auswirkungen des Klimawandels, der Druck, den die Agrarkonzerne, die sie lediglich als Kundschaft für Dünger und Saatgut betrachten, auf sie ausüben, und das weit verbreitete Greenwashing", so die Band in einem Statement. Der Song ist Teil des neuen Albums "Horizon", das am 27. Januar via F.TheBassPlayer erscheint. Der Song ist die bereits dritte Vorabauskopplung, zuvor wurden der Titeltrack und "Swallows" veröffentlicht. "Horizon" kann vorbestellt werden.

Stream: The Inspector Cluzo - "Running A Family Farm Is More Rock Than Playing Rock'n'Roll Music"

Cover & Tracklist: The Inspector Cluzo - "Horizon"

01. "Act Local Think Global"

02. "Wolf's At The Door"

03. "Running A Family Farm Is More Rock Than Playing Rock 'n' Roll Music"

04. "Shenanigans"

05. "The Outsider"

06. "Swallows – Where Are The Swallows Gonna Build Their Nest"

07. "Horizon"

08. "Rockophobia" – feat. Iggy Pop

09. "The Armchair Activist"

10. "Billion Solutions"

11. "Saving The Geese"

12. "Swallows Back – When Will The Swallows Return"

+++ The Strokes haben im Zuge ihres kommenden Vinyl-Box-Sets eine frühere Version von "The Modern Age" geteilt. Der Song wurde ursprünglich im Januar 2001 als gleichnamige EP veröffentlicht, sechs Monate vor der Veröffentlichung ihres Debütalbums "This Is It". Die Single ist Teil des neuen Box-Sets, das am 24. Februar über RCA Records erscheint. Die Sammlung enthält alle Seven-Inch-Singels ihres Debüts, des Nachfolgers "Room On Fire" (2003), des 2006er Albums "First Impression Of Earth" sowie seltene B-Seiten der ursprünglichen Single-Veröffentlichungen. Alle zehn Singles erscheinen in schwarzem Vinyl-Format, das Artwork entspricht den Originalveröffentlichungen. Die Sammler-Edition ist ab sofort im Internet bestellbar und überbrückt die Zeit zum neuen Studioalbum. Gitarrist Albert Hammond Jr. hatte erst kürzlich über die "magische" Erfahrung der Zusammenarbeit mit Rick Rubin bei Aufnahmesessions in Costa Rica gesprochen: "Ich glaube, wenn ich euch sage, wie es aussah und was es war, würdet ihr nicht verstehen, wie magisch der Ort war und wie es war, so aufzunehmen." Über die Zukunft der Band fügte er noch an: "Ich glaube, was mich wirklich daran reizt, Musik zu machen und damit weiterzumachen, ist, dass ich glaube, dass wir unsere besten Songs noch nicht geschrieben haben. Das spüre ich wirklich in meinem Bauch."

Stream: The Strokes Neuauflage - "The Modern Age"

Cover & Tracklist: The Strokes - "The Singles – Volume 1"

01."The Modern Age" (Rough Trade Version)

02. "Last Nite" (Rough Trade Version)

03. "Hard to Explain"

04. "New York City Cops"

05. "Last Nite"

06. "When It Started"

07. "Someday"

08. "Alone, Together" (Home Recording)

09. "Is This It" (Home Recording)

10. "12:51"

11. "The Way It Is" (Home Recording)

12. "Reptilia"

13. "Modern Girls & Old Fashion Men"

14. "The End Has No End"

15. "Clampdown" (Live at Alexandria Palace)

16. "Juicebox"

17. "Hawaii"

18. "Heart in a Cage"

19. "I’ll Try Anything Once" (“You Only Live Once” Demo)

20. "You Only Live Once"

21. "Mercy Mercy Me (The Ecology)"

+++ Venamoris haben die Single "Let Me Be" inklusive Video veröffentlicht. Das neue Bandprojekt von Dave Lombardo und seiner Frau Paula veröffentlicht am 10. Februar sein Debütalbum "Drown In Emotion" und lieferte mit dem düsteren "Let Be Me" nun einen ersten Vorgeschmack auf die Musik des Ehepaares. Das Musikvideo gibt sich ähnlich mystisch in grobkörniger Schwarz-Weiß-Optik. "Drown In Emotion" kann vorbestellt werden.

Video: Venamoris - "Let Me Be"

+++ In Flames haben die neue Single "Meet Your Maker" veröffentlicht. Den Song beschreibt Frontmann Anders Fridén als optimale Blaupause für alle kommenden In-Flames-Songs: "Als wir anfingen, für 'Foregone' zu schreiben, wurde 'Meet Your Maker' der Song, der den Ton angab, was wir sowohl klanglich als auch thematisch anstrebten. Ihr werdet sehen, es ist alles, was ihr von In Flames erwarten könnt und noch mehr." Zuvor hatte die schwedische Metal-Band bereits die Songs "Foregone Pt.1" und "Foregone Pt.2" veröffentlicht. Ihr neues Album "Foregone" erscheint am 10. Februar via Nuclear Blast und kann vorbestellt werden.

Video: In Flames - "Meet Your Maker"

+++ Nick Cave hat sich über Songtexte von künstlicher Intelligenz (KI) ausgelassen. Mehrere Fans hatten mit dem Programm ChatGPT Songtexte im Stile von Nick Cave geschrieben und dem Bad Seeds-Sänger geschickt. In seinem Blog The Red Hand Files schrieb er seine Meinung über diese unmenschlichen Versuche detailliert nieder. "Bei aller Liebe und allem Respekt in der Welt, der Track ist Bullshit und eine groteske Verhöhnung dessen, was es heißt, ein Mensch zu sein." Seine Antwort auf einen Fan namens Mark schrieb er über algorithmisch generierte Texte: "Lieder entstehen aus dem Leiden heraus, das heißt, sie beruhen auf dem komplexen, inneren menschlichen Kampf der Schöpfung, und soweit ich weiß, haben Algorithmen keine Gefühle. Daten leiden nicht." Seine negative Sicht auf die neuartige Technologie begründete er damit, "dass [KI] dazu bestimmt ist, die menschliche Erfahrung zu imitieren, und niemals eine authentische menschliche Erfahrung machen kann, egal wie abgewertet und belanglos die menschliche Erfahrung im Laufe der Zeit werden mag." Cave veröffentlichte den gesamten Songtext und seine vollständige Brief-Antwort ebenfalls auf seinem Blog. Daneben bestätigte er vor kurzem die Arbeiten für ein neues Studio-Album begonnen zu haben. Das bisher letzte Album "Ghosteen" erschien 2019.