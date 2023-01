VISIONS Premiere: Tvivler präsentieren Video zum Song "Ex-Medlem Af Menneskeheden"

Foto: Mads Ogstrup Nielsen

Während sie der Gesellschaft den Spiegel vorhalten, vermischen Tvivler in ihrem melodischen Hardcore-Punk gekonnt verschiedene Stile und Einflüsse. Im Video zu "Ex-Medlem Af Menneskeheden" verwandelt sich Frontmann Thomas Burø zurück in einen unserer Vorfahren.

Schon ihr Bandname sagt es aus: Tvivler ist dänisch für Zweifel. So zweifelt das dänische Quartett in ihren Songs regelmäßig die Machenschaften der Gesellschaft, den Kapitalismus und den Konservatismus an - immer in ordentlicher Hardcore-Manier mit wütenden Breakdowns, abrupten Tempowechseln und vertrackten Melodien. Da benötigt es auch keine großartigen Dänischkenntnisse, um die hasserfüllte Message zu verstehen. Dieses Prinzip funktionierte auch auf ihrem neuesten Album "Kilogram", das im letzten Mai erschien, wieder optimal.

Nun veröffentlichen Tvivler das Musikvideo zu "Ex-Medlem Af Menneskeheden" (wörtl. übersetzt: "ehemaliges Mitglied der Gesellschaft"). Der Song, der auch als Teil von "Kilogram" erschien, ist dem dänischen Dichter Yahya Hassan gewidmet und stellt seine lyrische Arbeit in Frage: "Ein junger Mann hat einst jeden in diesem Land für sich selbst verantwortlich gemacht und sich in die Welt gestürzt. Die niedrigste Form des Humors macht sich über andere lustig. Aber wenn man es mit Idioten zu tun hat, ist abfälliger Humor eine Waffe. Man zieht die Menschen an ihren eigenen Maßstäben zur Rechenschaft und stellt fest, dass sie versagen. Er hat die Idioten entlarvt und wir fragen: Hat er nicht auch den Idioten in sich selbst entlarvt?", so die Band. Hassan veröffentlichte zu seiner Lebenszeit zahlreiche gesellschaftskritische Gedichte über sein Lebens als Einwanderer, in denen er scharfe Kritik an der muslimischen Gesellschaft äußerte, was dazu führte, dass er Morddrohungen erhielt und länger unter Personenschutz stand. In einem Gerichtsprozess 2018 wurde er selbst für viele Taten, darunter Körperverletzung, Vandalismus und Stalking, schuldig gesprochen. Er verstarb 2020. Der Song seziert Hassans Versuche mit einem Gorilla, der sich unter Beweis stellen muss, als Metapher.

Im Video tritt Frontmann und ehemaliger Lack-Sänger Thomas Burø also selbst im Gorillakostüm auf und wird in simpler Schwarz-Weiß-Optik dabei gefilmt, wie er versucht eine Frau zu bezirzen, die von seinen Versuchen reichlich unbeeindruckt ist. Auch die im Vordergrund laufende Bandprobe scheint sie nicht weiter während ihrer Pause auf einer Parkbank zu stören.

"Kilogram" ist im Mai 2022 via Fysisk Format erschienen und kann noch als digitaler Download oder Vinyl bestellt werden.

Video: Tvivler - "Ex-medlem Af Menneskeheden"